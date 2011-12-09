Брюссель. Сербія отримає статус кандидата на членство в ЄС у березні наступного року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПЕЙ.

“Надання статусу кандидата може відбутися у лютому на засіданні Ради ЄС, і підтверджено – на засіданні Європейської Ради в березні”, - сказав він.

Президент Європейської Ради зазначив, що останнім часом Сербія продемонструвала значний прогрес, в тому числі, коли видала всіх військових злочинців Міжнародному трибуналу в Гаазі, а також налагодженням діалогу з Косово.

“Ми закликаємо Белград до продовження діалогу з Пріштіною”, - зазначив Х.Ван РОМПЕЙ.