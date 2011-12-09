Курс НБУ на 12.12.11

Офіційний курс НБУ на 12.12.11100 USD США - 798.9900 (на 9 грудня - 798.9900)100 EUR - 1069.3682 (на 9 грудня - 1071.4456)10 RUR - 2.5309 (на 9 грудня - 2.5583)Облікові курси банківських металів на 12.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136787.09 (на 9 грудня-138944.36)961XAG10Срібло-2556.77 (на 9 грудня-2607.90)962XPT10Платина-119129.41 (на 9 грудня-121206.78)964XPD10Паладій-53132.84 (на 9 грудня-53692.13)

Офіційний курс НБУ на 12.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 9 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1069.3682 (на 9 грудня - 1071.4456) 10 RUR - 2.5309 (на 9 грудня - 2.5583) Облікові курси банківських металів на 12.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136787.09 (на 9 грудня - 138944.36) 961 XAG 10 Срібло - 2556.77 (на 9 грудня - 2607.90) 962 XPT 10 Платина - 119129.41 (на 9 грудня - 121206.78) 964 XPD 10 Паладій - 53132.84 (на 9 грудня - 53692.13)

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