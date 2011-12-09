Головне на 9 грудня

Фінанси

Товарообіг між Україною і СНД у січні-листопаді зріс на 51% - до 59 млрд. дол.

Товарообіг між Україною і країнами СНД в січні-листопаді ц.р. зріс на 51% - до 59 млрд. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, такі дані озвучив голова відомства Ігор КАЛЕТНИК під час зустрічі глав митних служб країн-учасниць СНД в Астані (Казахстан).

«Формат СНД залишається для нас дуже важливим. Про це свідчить позитивна динаміка товарообігу між Україною і СНД. За 11 місяців цього року він становив 59 млрд. дол. - на 51% більше, ніж за аналогічний період 2010. Це результат, який свідчить про те, що бізнес наших країн відчув спрощення митних процедур. І співпраця між митними відомствами СНД є ефективною» - відзначив І.КАЛЕТНИК.

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ВР планує створити держфонд регіонального розвитку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного фонду регіонального розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 236 народних депутатів з 280 зареєстрованих в сесійній залі.

У законопроекті пропонується доповнити Бюджетний кодекс України новою статтею, в якій визначається порядок створення у складі Державного бюджету державного фонду регіонального розвитку та напрями використання його коштів. Зокрема, Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі Державного бюджету України та становить не менше 2,5 відсотка обсягу видатків загального фонду Державного бюджету за відповідний період. Кошти цього Фонду пропонується розподіляти: 70% - між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами та бюджетом міста Севастополя відповідно до чисельності населення, що проживає у відповідному регіоні; 30% - між місцевими бюджетами на виконання пріоритетних інвестиційних проектів, що сприяють розв’язанню проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням рівня їх соціально-економічного розвитку.

Крім того, кошти державного фонду регіонального розвитку мають спрямовуватися на виконання: державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку; угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій; державних програм розвитку транскордонного співробітництва; програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи стосовно розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).

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До кінця року створять Держслужбу з питань регуляторної політики і підприємництва

До кінця року буде створено Державну службу з питань регуляторної політики і підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила директор департаменту державної регуляторної політики і розвитку підприємництва Мінекономрозвитку Галина ЯЦИШИНА.

«Ми передбачаємо, що при міністерстві залишиться все-таки департамент регуляторної політики у мінімальній кількості. Тому що міністерство визначає державну політику в цій сфері. Найімовірніше, це буде департамент — мінімум осіб», - розповіла вона.

Г.ЯЦИШИНА також повідомила, що територіальні відділення служби не створюватимуться, на місцях працюватимуть представники служби з центрального апарату.

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Грошова маса в Україні скоротилася до 652,4 млрд. грн., монетарна база - до 231 млрд. грн.

В Україні грошова маса в листопаді 2011 року скоротилася на 2,1% (з початку року збільшилася на 9,1%) - до 652,4 млрд. грн., монетарна база - на 1,3% (з початку року виросла на 2,4%) - до 231 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний об`єм депозитів у листопаді скоротився на 2,1% (з початку року збільшився на 12,3%) - до 464,8 млрд. грн. У т.ч. депозити юридичних осіб скоротилися на 5,3% (з початку року виросли на 14,4%) - до 162,6 млрд. грн., депозити фізичних осіб - на 0,3% (з початку року ріст склав 11,2%) - до 302,2 млрд. грн.

Загальний об`єм кредитних вкладень у листопаді скоротився на 0,7% (ріст з початку року склав 9,6%) - до 793,6 млрд. грн. У т.ч. залишки за кредитами, наданими юридичним особам, скоротилися на 0,6% (з початку року збільшилися на 14,4%) - до 594,2 млрд. грн., фізичним особам - на 1,2% (падіння з початку року склало 2,5%), до 199,3 млрд. грн.

Об`єм готівки поза банками в листопаді скоротився на 2,2% (з початку року збільшився на 0,6%) - до 184,2 млрд. грн.

Об`єм коррахунків банків на кінець листопада склав 17,4 млрд. грн. Норматив обов`язкових резервів складав 14,2 млрд. грн., з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 11,4 млрд. грн.

Об`єм коштів уряду в національній валюті на рахунках в Нацбанку на кінець листопада склав 6,2 млрд. грн.

У листопаді об`єм мобілізаційних операцій Нацбанку склав 6 млн. грн., з початку року - 161,3 млрд. грн.

Об`єм операцій НБУ з рефінансування банків у листопаді склав 7,6 млрд. грн. (з початку року - 17,8 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні у 2010 році збільшилася на 22,8% - до 598,4 млрд. грн., монетарна база - на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.

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Україна не буде використовувати долари з резерву НБУ для конвертації у рублі під час розрахунку за газ

Україна не використовуватиме долари з резерву Національного банку України для конвертації в рублі для розрахунку НАК "Нафтогаз України" з "Газпромом" за придбаний газ.

Про це в коментарі УНІАН повідомив глава НБУ Сергій АРБУЗОВ.

"Я не збираюся міняти долари, які є в золотовалютному резерві, для того, щоб купити рублі", - сказав С. АРБУЗОВ.

Він підкреслив, що припущення про те, що для купівлі рублів будуть використані долари ЗВР, є помилковими.

Він також повідомив, що у додатковій угоді до контракту на купівлю російського газу, підписаному на початку грудня, не зафіксована пропорція по платі рублями і доларами за газ. Валюта для оплати, сказав С. АРБУЗОВ, згідно з додатковою угодою, визначатиметься, виходячи з можливості НАК "Нафтогаз України".

"Усе визначатиме "Нафтогаз". У нього є така можливість. Це не обов`язок, це його можливість - платити в рублях чи доларах. Такі умови для країни явно виграшні", - сказав С. АРБУЗОВ.

Він повідомив, що рублі для оплати братимуть з внутрішнього ринку.

"Сьогодні товарообіг між Україною і Росією більше 50 млрд. дол. Якщо хоч би на 10% перевести розрахунки в рублях, нам вистачить абсолютно спокійно сплатити імпорт (газу - УНІАН) в рублях. Тому рублі ми братимемо з внутрішнього ринку. А раз братимемо з внутрішнього ринку, то купувати їх будемо за гривні. Тому золотовалютні резерви зменшуватися не будуть. І це основна ключова ідея наших перетворень".

С. АРБУЗОВ також зазначив, що перший платіж в рублях за газ "Нафтогаз" провів власними силами, а надалі кошти братимуть з ринку після наповнення його рублевою масою.

"Я думаю, що найближчим часом ми сформуємо ринок рубля на необхідну суму. А доки працюють свопи, запозичення і внутрішній ринок. На сьогодні, я думаю, що відсотків 10 (рублів - УНІАН) від необхідної суми є на внутрішньому ринку. А коли буде сформований попит на рублі, то з`являться і пропозиції. Поки рублі в країну не йдуть, тому що на них немає попиту. Тепер попит буде, тому що ми сформували абсолютно ринкові умови (за формою плати за газ - УНІАН) ", - сказав С. АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" отримала можливість здійснювати оплату за постачання російського газу в рублях. Про це повідомили 5 грудня в управлінні інформації російського ВАТ "Газпром" за підсумками робочої зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

"За підсумками зустрічі ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали доповнення до чинного контракту купівлі-продажу газу. Доповнення дозволяє "Нафтогазу України" оплачувати постачання російського газу і в рублях", - сказано у повідомленні.

Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці, наголосивши про плідність діалогу, що ведеться. Було висловлено єдину думку, що переговори про умови постачання російського газу на Україну, мабуть, можуть бути завершені до кінця 2011 року.

7 грудня НАК "Нафтогаз України" частково розплатилася з російським "Газпромом" в рублях за газ, поставлений в листопаді. Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

З 972,21 млрд. дол., які необхідно заплатити, компанія перерахувала "Газпрому" 210 млн. дол. і 7,2 млрд. руб.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки;

- про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях у торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня Національний банк України домовився про можливість здійснення розрахунків за спожитий Україною газ в рублях.

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ПЕК

Мінінфраструктури пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти

Міністерство інфраструктури України скерувало в Кабінет міністрів України законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України", у якому, зокрема, пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти.

Про це сказано у проекті закону, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Найрадикальніше пропонують підвищити акцизний збір на дизельне паливо. Так, акцизний збір на найпоширенішу марку дизпалива класу Євро-4, на яку припадає близько 70% ринку України, Мінінфраструктури пропонує підвищити більш ніж у 2 рази - до 100 євро за тонну.

Одночасно міністерство пропонує відмовитися від чинної диференційованої шкали акцизного збору на дизельне паливо залежно від його якості.

Що стосується бензину, то акцизний збір на нього Мінінфраструктури пропонує підвищити на 10% або до 200 євро за тонну.

Як сказано у пояснювальній записці до законопроекту, пропонований ріст акцизів на нафтопродукти дозволить у 2012 р. додатково отримати 3,35 млрд. грн. до бюджету, що буде використано для збільшення фінансування автодорожнього комплексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Мінінфраструктури вже пропонувало підвищити ставки акцизного збору на бензини до 200 євро за тонну і на дизельне паливо до 120 євро за тонну та уніфікувати акцизи на дизпаливо. Тоді проти уніфікації ставок акцизного збору виступила Американська торгова палата в Україні (АТПУ).

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КМДА відмовилася від ідеї передачі в концесію активів, які орендуються «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація припинила плани щодо оголошення відкритого концесійного конкурсу на енергетичні активи, які орендуються нині ПАТ «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава КМДА Олександр ПОПОВ у п`ятницю в Києві.

«Ми заморозили це питання, і коли повернемося до нього – поки що невідомо», - сказав О.ПОПОВ, зауваживши при цьому, що в будь-якому разі це питання буде вирішено двома шляхами: або самостійним залученням містом інвестицій на реконструкцію активів, або передачею їх у концесію.

Як повідомляв УНІАН, у лютому О.ПОПОВ прогнозував, що питання про передачу в концесію активів «Київенерго» буде вирішено до кінця поточного року.

Теплогенеруючі і теплопостачальні активи планувалося передати в концесію на умовах відкритого конкурсу, оголошеного Київрадою.

Тоді ж генеральний директор найбільшого приватного акціонера «Київенерго» – ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО заявляв, що «Київенерго» проводить активні переговори з міською владою з приводу зміни форми юридичної співпраці, зокрема, передачі теплогенеруючих і теплопостачальних активів у концесію компанії.

Нагадаємо, «Київенерго» орендує у міста теплогенеруючі і теплопостачальні активи за договором від 2000 року.

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечувальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 46,82% контролює приватний енергетичний холдинг ДПЕК (м. Донецьк).

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DTEK став переможцем конкурсу з продажу держакцій "Київенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, яка є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 25% акцій ПАТ "Київенерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів при проведенні приватизаційного конкурсу, що відбулися сьогодні, 9 грудня, DTEK Holdings Ltd запропонувала за 25% акцій "Київенерго" 450 млн. 500 тис. грн., тим самим, запропонувавши на 4 млн. 500 тис. грн. більше другого учасника конкурсу - ПАТ "Полтаваобленерго".

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 25% "Київенерго" - 432 млн. 500 тис. грн., що на 195 тис. грн. більше його стартової ціни - 432 млн. 305 тис. грн. Другий учасник конкурсу ПАТ "Полтаваобленерго" запропонувало за пакет, що приватизується, 432 млн. 305 тис. грн. Після розкриття цінових пропозицій ФДМУ було проведено аукціон з відкритою пропозицією ціни і кроком 4 млн. 500 тис. грн., переможцем якого і була визнана DTEK Holdings Ltd.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня п.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі у конкурсі.

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакету акцій «Київенерго» подали DTEK Holdings Limited і ПАТ «Полтаваобленерго».

Антимонопольний комітет України відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як відзначили в АМК, у комітеті відсутня інформація про кінцевих бенефіціарів ПАТ «Полтаваобленерго». Водночас в АМК повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

У свою чергу ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" DTEK Holdings Limited і ПАТ «Полтаваобленерго».

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

ДТЕК раніше володіла 46,82% акціонерного капіталу ПАТ «Київенерго».

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Міжнародні відносини

Чорногорія одержить статус члена СОТ 17 грудня – уряд країни

Чорногорія одержить статус члена Світової організації торгівлі (СОТ) 17 грудня в рамках міністерської конференції СОТ у Женеві.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на повідомлення уряду Чорногорії.

Нагадаємо, що Чорногорія направила запит щодо членство у СОТ в 2004 році і чекала стати членом цієї організації в лютому 2009 року. Проте Україна ініціювала розгляд низки питань у взаємній торгівлі, що загальмувало ухвалення рішення про членство Чорногорії у СОТ.

18 листопада Україна і Чорногорія підписали двосторонній протокол про доступ до ринків товарів і послуг, що дозволяє Чорногорії стати членом СОТ.

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Сербія отримає статус кандидата на членство в ЄС у березні

Брюссель. Сербія отримає статус кандидата на членство в ЄС у березні наступного року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПЕЙ.

“Надання статусу кандидата може відбутися у лютому на засіданні Ради ЄС, і підтверджено – на засіданні Європейської Ради в березні”, - сказав він.

Президент Європейської Ради зазначив, що останнім часом Сербія продемонструвала значний прогрес, в тому числі, коли видала всіх військових злочинців Міжнародному трибуналу в Гаазі, а також налагодженням діалогу з Косово.

“Ми закликаємо Белград до продовження діалогу з Пріштіною”, - зазначив Х.Ван РОМПЕЙ.

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26 країн ЄС готові підписати нову угоду про фіскальний союз – Ромпей

Брюссель. На сьогодні більшість країн-членів ЄС готові підписати нову угоду про фіскальний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради її Президент Герман Ван РОМПЕЙ.

“Ми вважали за краще внести повноцінні зміни до угоди ЄС, однак оскільки не було єдності, ми не змогли цього досягнути, тому буде 26 країн”, - сказав він.

“Але 26 країн – це вже успіх, коли не лише країни зони євро домовилися про це, але й ще практично 10 країн погодилася, і навіть вирішили приєднатися до угоди”, - додав Президент Європейської ради.

Як зазначив у свою чергу Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, щонайменше 23 країни заявили про готовність підписати міжурядову угоду, якою фактично створюватиметься новий фіскальний союз, ще три країни повідомили, що перед підписанням хочуть провести консультації з національними парламентами.

При цьому категорично проти внесення змін до угоди ЄС виступила лише одна країна – Велика Британія.

Президент Єврокомісії також підкреслив, що мета нової угоди – посилити дисципліну, співзвучність економічної та фіскальної політики та їхню координацію.

“Це не питання нових повноважень, але питання дій ЄС в рамках повноважень, які вже є”, - підкреслив Ж.БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на світанку країни-члени зони євро домовилися про нові фіскальні правила, які, зокрема, передбачають встановлення нового граничного рівня дефіциту бюджету в 0,5% ВВП замість 3%, застосування автоматичних санкцій за невиконання цього показника, посилення ролі Єврокомісії в оцінці бюджетних планів. Передбачається, що ці домовленості будуть оформлені у вигляді міжурядової угоди, підписання якої заплановано попередньо на березень наступного року.

При цьому, крім 17 країн-членів зони євро, про намір приєднатися до угоди заявили Болгарія, Данія, Латвія, Литва, Польща та Румунія.

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ЄС планує відкрити переговори з Чорногорією про членство у червні 2012 р.

Брюссель. ЄС планує відкрити переговори з Чорногорією про членство у червні 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради її Президент Херман Ван РОМПОЙ.

“Чорногорія отримала статус країни-кандидата рік тому. Сподіваємося, що у червні розпочнуться переговори про членство”, - сказав він.

Президент Єврокомісії Жозеф Мануел БАРРОЗУ в свою чергу зазначив, що відповідно до схвалених Європейською Радою висновків, Євро комісія має підготувати доповідь про прогрес Чорногорії, на підставі якої Рада ЄС має схвалити рішення про початок переговорів. При цьому, Єврокомісія також підготує проект мандату на переговори з Чорногорією про членство.

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Угода про ЗВТ СНД проходить процедури перед внесенням до ВР для ратифікації – Клюєв

Москва. Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) у рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням у Верховну Раду для ратифікації.

Про це власному кореспондентові УНІАН в РФ сказав перший віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ у ході 52-го засідання Економічної ради СНД в Москві.

"Ми провели це рішення (угоду про ЗВТ у рамках СНД) через Кабмін, відправили до Адміністрації, і після необхідних процедур угода буде внесена у Верховну Раду. Отже, процес ратифікації зараз проходить", - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що Кабмін розглянув цей документ два тижні тому.

А.КЛЮЄВ також підкреслив, що угоди ЗВТ у рамках СНД і у рамках Європейського Союзу "одна одній не заважають".

Він також підкреслив, що проект угоди про ЗВТ між Україною і ЄС практично підготовлений.

"Що стосується підготовки угоди про зону вільну торгували з ЄС, то можу сказати, що документ практично готовий і зараз йде доопрацювання експертами на технічному рівні", - сказав А.КЛЮЄВ.

"Думаю, що вона буде парафована (19 грудня) ", - додав він.

Як повідомляли, у ході засідання Економічної ради СНД у Москві розглядається 16 питань. У тому числі, про діяльність Енергетичної ради СНД в 2007-2011 роках, протокол про внесення змін до Договору про забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем держав СНД, угода про співпрацю в галузі організації інтегрованого валютного ринку держав СНД, а також питання про співпрацю держав СНД в галузі розвитку і користування поновлюваних енергетичних ресурсів та інші.

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Агро

ВР не підтримала продовження мораторію на продаж с/г земель до 2013 року

Верховна Рада не підтримала законопроект «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу 10 «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 32 народних депутати.

Даним законопроектом пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель». Ним передбачено продовжити до 2013 року мораторій на продаж земель сільського господарського призначення.

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Наступного року спростять схему держпідтримки сільгоспвиробників

Наступного року буде спрощено схему державної підтримки сільгоспвиробників. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вчора, 8 грудня, на III Міжнародній конференції «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2012 року».

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що наступного року держава спрямує свої зусилля на розвиток фермерських і особистих господарств. «Ми паралельно підтримуватимемо і сімейні ферми, і фермерство, і індустріальне виробництво. За бажанням наростити обсяги валової продукції ми не маємо забувати про наш головний ресурс - сільську громаду», - відзначив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що наступного року міністерство запропонує новий підхід до ефективного використання коштів держпідтримки сільгоспвиробників. «За цим підходом на одну бюджетну гривню ми маємо одержати 4 грн. залучених інвестицій. Таким чином, буде спрощено бюрократичні схеми і стимулюватимуться залучення інвестицій», - поінформував міністр.

Зазначається, що пріоритетним завданням для міністерства наступного року стане збільшення інвестиційної привабливості українського агросектору і закріплення і посилення позицій України на зовнішніх продовольчих ринках, причому як на традиційних ринках Євросоюзу, так і тих країн, населення яких швидко зростає, - країн Африки і Азії.

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ВР прийняла у першому читанні проект закону «Про ринок земель»

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону "Про ринок земель".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 з 290 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних стосунків Григорій КАЛЕТНИК (фракція Партії регіонів) зазначив, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. За його словами, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, можуть придбавати у власність за цивільно-правовими договорами тільки:

громадяни України;

держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад.

Він зазначив, що молоді фахівці, фермерські господарства отримуватимуть землю за спеціальною пільговою процедурою.

Г. КАЛЕТНИК підкреслив, що законопроектом передбачено, що одна особа може купити не більше 100 га землі.

Він також проінформував, що цим законопроектом передбачено обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична або юридична особа зможе орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області - не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що ця особа має бути обов`язково зареєстрована за місцем розташування землі. Він зазначив, що це дасть можливість для збільшення щорічних надходжень до місцевих бюджетів на суму 4 мільярди гривень.

Цей законопроект визначає правові і економічні принципи організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.

Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих в користування, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об`єкти нерухомого майна здійснюється на конкурентних основах (аукціонах), окрім випадків, визначених Земельним кодексом України.

Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою від її вартості, визначеної на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності не може бути нижчої від її експертної грошової оцінки, встановленої на час продажу відповідно до закону.

Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів які були придбані із земель державної і комунальної власності упродовж 10 років з дня укладення договору відчуження.

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