На Прикарпатті другу добу горить торф в зоні етиленопроводу "Калуш – Західний кордон"

Працівники МНС Івано-Франківської області продовжують ліквідацію загорання торфу на відкритій території в зоні проходження підземного магістрального етиленопроводу "Калуш – Західний кордон", який належить ТОВ "Карпатнафтохіму" (Калуш).

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС в Івано-Франківській області. За наданою інформацією, станом на 6 годину ранку 10 грудня площа пожежі становить 180 кв. м.

До її гасіння 9 грудня залучили 27 працівників МНС, 4 одиниці техніки та 3 пожежні мотопомпи.

Гасіння пожежі триває. Причину її виникнення та збитки встановлюють.