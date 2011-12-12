Сьогодні відбудеться чергове засідання українсько-чеської комісії
10:01, 12 грудня 2011Різне
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У понеділок, 12 грудня, відбудеться П’яте засідання українсько-чеської Змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, делегацію України очолить міністр Віктор БАЛОГА, чеську делегацію – заступник міністра промисловості та торгівлі Чеської Республіки Мілан ГОВОРКА.
Сторони обговорять торгово-економічне та фінансове співробітництво, співпрацю в енергетичній, транспортній сфері, галузі стандартизації, захисту прав споживачів та ринкового нагляду.
Після засідання відбудеться підписання підсумкового Протоколу.
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