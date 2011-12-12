ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Українці продовжують скуповувати долари і євро - за листопад придбали $1, 4 млрд". пише: у листопаді показники готівкового валютного ринку порівняно з попереднім місяцем практично не змінилися. Об'єм валютообмінних операцій склав $3, 56 млрд., відтік доларів і євро з банківської системи - $1, 4 млрд.

http://delo.ua/finance/ukraincy-prodolzhajut-skupat-dollary-i-evro-za-nojabr-priobreli-169570/

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Також "Дєло" у публікації "Учасники профспілок, релігійних і громадських об'єднань зможуть отримувати шенген безкоштовно" пише: МЗС затвердив три категорії людей, які зможуть отримувати шенгенську візу на безоплатній основі…

http://delo.ua/world/uchastniki-profsozov-religioznyh-i-obschestvennyh-obedinenij-smog-169591/

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"Дєло" в публікації "У ЄС не чекають обвалу євро" пише: краху євро не буде, але в Європі очікується рецесія, вважає глава австрійського Центробанку і член керівної ради ЄЦБ Евальд Новотни …

http://delo.ua/world/v-es-ne-zhdut-obvala-evro-169592/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Мобільному зв'язку наказують дорожчати", у якому пише: у парламенті вирішили допомогти уряду з пошуком джерел скорочення дефіциту Пенсійного фонду. У Верховній Раді пропонують змусити мобільних операторів платити додатковий збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 7%. Учасники ринку зазначають, що введення нового збору приведе до росту тарифів, оскільки податкове навантаження на їх споживачів збільшиться удвічі…

http://www.kommersant.ua/doc/1836579

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Роздріб чекають перевірки", у якому пише: уряд має намір посилити відповідальність торгових мереж за якість продукції, яку вони реалізовують. Для цього пропонують у рази збільшити суми штрафних санкцій і дозволити Держспоживінспекції без попередження здійснювати перевірки підприємств, які продають товари чи надають послуги споживачам. Учасники ринку вже побоюються, що, отримавши нові повноваження, відомство посилить тиск на торгові мережі, зазначаючи при цьому, що їм дуже складно перевіряти якість продукції за великого асортименту…

http://www.kommersant.ua/doc/1836578

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Держмайно отримає нового господаря" пише: на наступному пленарному тижні (20-23 грудня) Верховна Рада має намір затвердити повноваження Держагентства з управління корпоративними правами і держмайном, частина з яких раніше належала Фонду державного майна (ФДМ). Розподіл функцій з управління держвласністю і приватизацією може привести до корупції і внутрішніх конфліктів між відомствами і близькими до влади бізнес-групами…

http://state.eizvestia.com/full/gosimushhestvo-obretet-novogo-hozyaina

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Орати ні на чому", у якому пишуть: ситуація із забезпеченням агросектора технікою усе погіршується. Держава має намір виправити це і запланувала наступного року низку заходів на підтримку оновлення і поповнення парку. Проте навіть адмінресурс безсилий забезпечити попит на нові машини - низькі ціни на сільгосппродукцію зробили такі дорогі покупки недоступними для аграріїв…

http://markets.eizvestia.com/full/pahat-ne-na-chem

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Як уникнути алчевського синдрому", у якому пишуть: ДТЕК визнана переможцем конкурсу з купівлі 25% акцій "Київенерго". Енергетичний холдинг Рината Ахметова обіцяє надати на розгляд жителів Києва програму розвитку столичної енергопоставляючої компанії…

http://markets.eizvestia.com/full/kak-izbezhat-alchevskogo-sindroma

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Газета "Сьогодні" в публікації "Вертолітний майданчик поблизу Ради відкриють у березні: Януковичу шукають пілотів" пише: майданчик стали охороняти ретельніше, ніж влітку, а роботяги працюють під музику з бродвейського мюзиклу "Кішки"…

http://www.segodnya.ua/news/14319336.html

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Також "Сьогодні" у публікації "Революції у БТІ відклали на рік: хабарі за перепланування можуть стати більші" пише: для перенесення термінів є дві причини - недостатньо підготовлена законодавча база плюс саботаж передачі повноважень з боку рядових співробітників БТІ…

http://www.segodnya.ua/news/14319342.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Центральний банк Росії почав економити гроші" пише: ставки за кредитами репо Центробанку злетіли до максимальних значень за останні кілька років. Регулятор скорочує фінансування банків, щоб ті не намагалися зіграти проти рубля в період між виборами, вважають учасники ринку…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1449980/cb_deneg_ne_daet

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Також "Відомості" в публікації "Дмитро Медведєв хоче обмежити апетити держкомпаній" пишуть: президент Росії запропонував уряду обмежити активність держкомпаній у сфері злиття і поглинань…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1449976/pokupajte_menshe

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Видання "Ізвєстія" в публікації "МТС вважає майже 40 тисяч абонентів неіснуючими" пише: дилер подав позов про банкрутство на видатного стільникового оператора…

http://izvestia.ru/news/509256

(УНІАН)