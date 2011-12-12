Власенко не виключає, що Тимошенко завтра можуть насильно привезти в Апеляційний суд

Керівник групи захисників екс-прем'єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що Юлію ТИМОШЕНКО завтра, 13 грудня, можуть насильно привезти до Апеляційного суду Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ Україна" (№207 від 12 грудня).

"Поволочити до суду силою її можуть, і якщо це станеться, це стане черговим проявом знущання з ТИМОШЕНКО, демонстрації тортур і приниження людської гідності", - заявив С. ВЛАСЕНКО.

При цьому він нагадав, що 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО було проведено "знамените вранішнє обстеження", коли "о 5 годині ранку її вивезли в невідому їй лікарню". "З того дня вона продовжує лежати в ліжку, не встаючи. Я не бачу прогресу в стані її здоров'я. Регрес - факт підтверджений" - додав захисник.

За словами С. ВЛАСЕНКА, "з кожним днем їй стає гірше, і, підкреслю, вона не отримує ніякого лікування, окрім знеболюючих препаратів". "У неї знову почали з'являтися підшкірні крововиливи, природу яких ніхто, включаючи лікарів медсанчастини СІЗО, не може зрозуміти. Лікарі Державної пенітенціарної служби вважають, що це, можливо, побічна реакція на знеболююче, тому скоротили його використання - за останній тиждень їй давали знеболююче лише двічі", - сказав С. ВЛАСЕНКО.

При цьому він додав, що, "за моїми відчуттями стан здоров'я не дозволить їй брати участь у процесі 13 грудня". Він не виключив, що Ю.ТИМОШЕНКО "насильно вивезуть до Апеляційного суду".

"Тепер я взагалі нічого не виключаю! Якби мені хтось кілька днів тому сказав, що ТИМОШЕНКО судитимуть в камері, я б розсміявся цій людині в обличчя", - підкреслив С. ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що тиждень тому, напередодні приїзду в Україну Європейської комісії з протидії тортурам, Ю.ТИМОШЕНКО була переведена в медсанчастину. "Її помістили в камеру, яка виявилася набагато чистішою, ніж та, у якій вона була попередні чотири місяці - на стінах свіжа фарба. Там дійсно стоїть телевізор, але не плазма", - сказав С. ВЛАСЕНКО. За його словами, у ніч перед приїздом комісії "пофарбували стіни, постелили новий лінолеум, але під ним все одно відчуваються діри в підлозі". "Тобто, усе це була абсолютна показуха", - сказав С. ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Апеляційний суд Києва почав попередній розгляд апеляції на обвинувачувальний вирок колишньому прем'єр-міністрові України Ю.ТИМОШЕНКО у справі про перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

За рішенням суду, розгляд скарги Ю.ТИМОШЕНКО по суті призначений на 13 грудня. Початок засідання - об 11.00.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.