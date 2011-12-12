Група «ТАС» розглядає можливість купівлі мережі з 10-15 аптек

ТОВ "ТАС-Фарма", яке входить до групи "ТАС" і розвиває мережу аптек TAS, у 2012 році розглядає можливість купівлі мережі з 10-15 аптек.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі групи.

Згідно з повідомленням, у купівлі аптек ключовими вимогами є наявність капітальної будови, загальна площа приміщень має бути не менше 60-85 кв.м, площа торгового залу - 38-50 кв.м.

При цьому наступного року мережа має намір продовжити розвиток за рахунок відкриття власних фармамаркетів.

"Наступного року ми продовжимо нарощувати присутність аптек TAS в південному і центральному регіонах, але також хочемо відкрити точки продажів і на сході країни" - сказав генеральний директор ТОВ "ТАС-Фарма" Валерій ГУДЗЕНКО.

Довідка УНІАН. Мережа аптек TAS створена в 2008 році, коли мережа аптек МП "Даша" увійшла до складу групи "ТАС". На 12 грудня 2011 року мережа ТАS налічує 45 аптек у 12 містах України. Аптеки працюють у форматі міні-фарм-маркетів.

Фінансово-промислова група "ТАС" була заснована у 1998 році. Компанії групи представлені у фінансовому секторі (страхові компанії, агентство з повернення боргів, фінансове посередництво, лізинг); промисловості (машинобудування і металургія); нерухомості; венчурних проектах (аптечна мережа, сільське господарство). Активами групи "ТАС" управляє ТОВ "ТАС Груп".