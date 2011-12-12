Фюле спробує з’ясувати готовність української влади виконати вимоги ЄС - Тарасюк

Голова Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції, екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що в ході візиту в Україну Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ спробує з'ясувати готовність української влади виконати вимоги ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічної дискусії "Індекс європейської інтеграції країн "Східного партнерства": яких реформ не вистачило Україні?".

"Візит Штефана ФЮЛЕ є останнім контактом перед можливим самітом УКРАЇНА-ЄС, під час якого єврокомісар спробує дізнатися, чи готова українська влада йти назустріч", - сказав він, додавши, що, судячи з попередніх подій, українська влада не налаштована йти назустріч абсолютно справедливим вимогам ЄС.

За словами Б.ТАРАСЮКА, для усіх очевидно, що Україна не відповідає головним цінностям ЄС, які є основою Копенгагенських критеріїв, а саме: демократії і прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 12-13 грудня в Україні з робочим візитом перебуватиме Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Ш.ФЮЛЕ.

Саміт УКРАЇНА-ЄС запланований на 19 грудня цього року в Києві.