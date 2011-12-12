Угорщина підтримує парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті 19 грудня

Угорщина підтримує парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейськи Союзом на саміті Україна-ЄС, що відбудеться 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Янош МАРТОНІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Є певні труднощі в цьому, однак угорська позиція тверда в тому, що 19 грудня мають бути завершені переговори по угоді і вона має бути парафована», - сказав Я.МАРТОНІ.

Він також зазначив, що Угорщина підтримує лібералізацію візового режиму між Україною і ЄС.

Угорський міністр також висловив побажання, щоб при формуванні мажоритарних округів на парламентських виборах в Україні до Верховної Ради України могли б потрапити представники угорської меншини.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО подякував Угорщині за підтримку євроінтеграційних прагнень України, зазначивши, що Україна і надалі розраховує на співпрацю в цьому питанні з Угорщиною, яка є одним із найактивніших членів групи друзів України в Європейському Союзі.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що сьогодні між МЗС України та Угорщини підписано меморандум щодо співробітництва у виконанні плану дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

К.ГРИЩЕНКО відзначив також серйозне пожвавлення економічних відносин між двома країнами та збільшення товарообігу. За його словами, за останній рік активізувалася робота міжурядових комісій з питань економіки, транскордонного та прикордонного співробітництва.

Також, за словами українського міністра, сьогодні підписано план консультацій між міністерствами закордонних справ на 2012-2013 роки.

К.ГРИЩЕНКО також повідомив, що в ході переговорів обговорювалося питання щодо співпраці у забезпечення культурних потреб угорської меншини в Україні та української в Угорщині. В зв’язку з цим Я.МАРТОНІ відзначив, що в цьому питанні досягнуто непоганих результатів.