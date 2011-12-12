Анонс на 13 грудня

* Під керівництвом в. о. голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна відбудеться круглий стіл з основними учасниками ринку олії. Тема: «Запобігання порушень конкурентного законодавства на ринку соняшникової олії».

* Круглий стіл на тему: «Трансформація системи залізничного транспорту», який відбудеться в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті, - ЕКУЗТ 2011».

* Круглий стіл на тему: «Бюджет України-2012: нові акції протесту або підйом економіки?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Аналіз основних положень бюджету країни на 2012 рік (курс гривні щодо іноземних валют, ціна на російський газ, рівень інфляції); Кому вигідний бюджет країни в поточній редакції?; Чи буде знижений рівень соціальних виплат?; Чи допоможе експеримент КМУ щодо непрямої оцінки доходів громадян заощадити бюджетні кошти?. Учасники: Лілія Григорович, народний депутат України (НУ-НС); Сергій Терьохін, народний депутат України (БЮТ); представники Партії регіонів і КПУ, профільні експерти.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка на тему: «Підсумки роботи аграрної галузі в 2011 році. Стратегічні завдання на 2012».

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Міжнародно-правові аспекти проблеми чорнобильців в Україні». Неефективна соціальна політика в Україні стала причиною масових виступів чорнобильців. Урізування соціальних виплат призвело до зубожіння громадян, що підірвали своє здоров`я на ЧАЕС. Порушення прав чорнобильців в Україні привернуло увагу світової громадськості та міжнародних інституцій. Заяви партій, які мають фракції в Європарламенті, звучать не на користь української влади. Експерти розкажуть, до чого може призвести ігнорування міжнародних норм, зокрема порушення Віденської конвенції (МАГАТЕ) про ядерний захист. Хто солідарний з чорнобильцями на міжнародному рівні? Скільки чиновники винні чорнобильцям і куди йдуть кошти? Як захистити свої права? Відповіді на ці питання будуть озвучені на прес-конференції. Учасники: голова ВГО «Зелена Варта» Андрій Юсов, член робочої групи EGP «Green New Deal» Павло Хазан, представники ВГО «Союз. Чорнобиль. Україна» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* У Клубі Кабінету Міністрів України відбудеться брифінг першого заступник міністра соціальної політики України Василя Надраги та з 14-00 пряма телефонна лінія КМУ за участю керівництва Мінсоцполітики.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров відвідає ДП «Укрметртестстандарт», де ознайомиться з результатами тестування якості груп промислових дитячих товарів.

* Прес-конференція директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка на тему: "Ринок сталі і сировини-2012 в умовах уповільнення світової економіки".

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