Головне на 12 грудня

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі досягло 11,37 млрд.дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-жовтні 2011 року склало 11,37 млрд. дол., що в 1,65 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (6,88 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-жовтні 2011 р. експорт товарів з України склав 55,67 млрд. дол., імпорт – 67,04 млрд. дол. Порівняно з січнем-жовтнем 2010 року експорт збільшився на 35,8%, імпорт – на 40,1%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,83 (у січні-жовтні 2010 року – 0,86).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 217 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 31,8% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти склали 15,1%, механічне та електричне обладнання – 9,8%, продукція хімічної і пов`язаної з нею галузей промисловості – 7,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,3%, продукти рослинного походження – 7,1%, жири і масло тваринного або рослинного походження – 4,9% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно із січнем-жовтнем 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,2% до 8,5%, руд, шлаків і золи – з 5,1% до 5,7%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,7%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 4,7% до 4,9%, виробів з чорних металів – з 3,8% до 4,2%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,5%, добрив – з 1,8% до 2,6%. Разом з тим, зменшилася частка чорних металів – з 29,2% до 27,6%, механічних машин – з 6,2% до 5,2%, електричних машин – з 4,9% до 4,6%, зернових культур – з 4,9% до 4,5%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 32,3% до 34,9%, механічних машин – з 7,5% до 8,6%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,4% до 6,5%, електричних машин – з 5,7% до 6,6%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,8% до 4,3%, фармацевтичної продукції – з 4% до 3,4%, паперу і картону – з 2,4% до 2%, руд, шлаків і золи – з 1,9% до 1,3%.

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Кабмін погіршив прогноз росту ВВП та середньої зарплати на 2012 рік

Кабінет міністрів України змінив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік, скоротивши песимістичний прогноз росту ВВП з 5% до 3,9% і ріст середньої зарплати.

Зміни містяться у постанові Кабміну (№1216 від 28 листопада), розміщеній на сайті Верховної Ради.

Також документом песимістичний прогноз росту номінального ВВП скорочений з 1,505 до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції не змінився і складає 7,9%.

Крім того, скорочений рівень середньої зарплати - з 3,175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. до 3,13 тис. і 3,016 тис. грн. за оптимістичним і песимістичним сценаріями відповідно.

Також внесені коригування в розмір прогнозного сальдо зовнішньоторговельного балансу. За оптимістичним і песимістичним прогнозом, сальдо складе 5,225 млрд. і 6,623 млрд. дол. (раніше 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно).

Як повідомляв УНІАН, вперше Кабмін схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки постановою №709 від 31 серпня.

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НБУ фіксує пікові значення негативного сальдо купівлі-продажу готівкової валюти

Найбільша різниця між купівлею населенням готівкової валюти та її продажем комерційним банкам цього року зафіксована за місяці дії “паспортизації” готівкових валютообмінних операцій.

Такі дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

За даними регулятора, в листопаді 2011 року населення більше купило валюти, ніж продало, на 1,370 млрд. дол., у жовтні - на 1,409 млрд. дол., у вересні - на 2,093 млрд. дол. (норма про “паспортизацію” почала діяти з 23 вересня 2011 року).

Цього року негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти понад 1 млрд. дол. було зафіксовано в червні ц.р. - 1,212 млрд. дол., у березні - 1,104 млрд. дол., у лютому - 1,305 млрд. дол.

Негативне сальдо в серпні становило 824,2 млн. дол., у липні — 865,4 млн. дол., у травні - 896,1 млн. дол., у квітні - 762,2 млн. дол., у січні - 863,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому регулятор зобов`язав банки копіювати документи, що пред`являлися, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ тимчасово, до закінчення чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.

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ПЕК

Кабмін створив делегацію для переговорів з Росією щодо розширення газової співпраці

Кабінет Міністрів України створив комісію, яка має сформувати делегацію для участі в переговорах щодо укладання між урядами України та Росії угоди про розширення співробітництва в газовій сфері.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, цим же рішенням затверджено персональний склад комісії та призначено її керівником міністра енергетики и вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що напружені та складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на постачання газу до України тривають, проте говорити про результати поки зарано.

9 листопада в Києві у рамках переговорів з Україною з питань співпраці в газовій сфері відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

За результатами зустрічі «Газпромом» було відзначено, що переговорний процес ведеться інтенсивно і до цього моменту розглянуто великий перелік складних питань.

10 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія перейшли до технічного оформлення газових домовленостей.

Нагадаємо, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.

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У Москві продовжуються газові переговори між Україною і Росією

Росія і Україна продовжують обговорювати питання майбутньої співпраці в газовій сфері.

Про це повідомляє прес-служба компанії «Газпром».

Зокрема, сьогодні в Москві відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

"На зустрічі обговорювалися питання поточної і перспективної співпраці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прес-служба Міненерговугілля України інформувала, що переговори між Україною і Росією про співпрацю в енергетичній сфері знаходяться на завершальній стадії.

Того ж дня глава «Газпрому» сказав, що чекає оформлення домовленостей з Україною в газовій сфері до кінця року.

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«Нафтогаз» представить модель функціонування стабфонду нафтопродуктів

НАК "Нафтогаз України" має намір впродовж 2-3 місяців представити Міністерству енергетики і вугільної промисловості модель функціонування стабілізаційного фонду нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Фелікс ЛУНЄВ під час VII Щорічної конференції "Ринок нафтопродуктів України: структура, тенденції, маркетинг, технології".

"Створення резерву нафтопродуктів - найбільш цивілізований шлях впливу держави на ринок. Ми вибираємо модель, візьмемо на це місяців 2-3 і запропонуємо міністерству", - сказав він.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" планує у 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals для виходу на ринок з нафтопродуктами для стабілізації цін.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН заявляв, що компанія зробить додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації цін на бензин в Україні.

Як повідомлялося, ще у 2008 році Україна мала намір створити 5-10-денний стабілізаційний фонд нафтопродуктів в об`ємі 200 тис. тонн на базі ВАТ "Укртранснафта", який формувався б у співвідношенні: 50% - дизельне паливо і 50% - бензин марки А-76/80.

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Кабмін затвердив умови продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго"

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 2 листопада 2011 р. №1225-р затвердив умови приватизації 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго", повідомляє урядовий сайт.

Початкова ціна планованого до продажу 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго" складе 167 млн. 659 тис. грн. (номінальна ціна пакету - 15 млн. 486,83 тис. грн.).

Затверджені урядовим розпорядженням конкурсні умови, зокрема, передбачають, що в конкурсі з продажу пакету акцій "Вінницяобленерго" мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії в об`ємі не менше 30% об`ємів цього ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за закуплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світовими угодами) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів та ін.

У цілому конкурсні умови щодо "Вінницяобленерго" ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня вирішив продати 25% "Дніпроенерго", 45,1% "Західенерго", по 50% "Вінницяобленерго", "Дніпрообленерго" і "Закарпаттяобленерго", 46% "Черкасиобленерго", по 45% "Крименерго" і "Чернівціобленерго", 40,06% "Донецькобленерго", 25,99% "Тернопільобленерго", 25% "Київенерго".

Довідка УНІАН. ПАТ "АК "Вінницяобленерго" є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% - у власності юридичних осіб і 1,14% - фізичних осіб.

Підприємство налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.

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Міжнародні відносини

Польща вважає можливим парафування Угоди про aсоціацію України з ЄС до кінця року

Варшава. Міністерство закордонних справ головуючої зараз в Європейському Союзі Польщі вважає можливим парафування Угоди про aсоціацію України з ЄС до кінця поточного року.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідаючи на інформаційний запит агентства.

„На нашу думку, шанс на парафування Угоди про асоціацію (України з ЄС) в 2011 році існує”, - відзначило МЗС Польщі.

Міністерство, коментуючи формальний повторний арешт екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО, відзначило, що ця справа не приведе до зриву запланованого на 19 грудня саміту Україна- ЄС у Києві.

„Саміт ЄС-Україна запланований на 19 грудня, і на сьогодні ніщо не вказує на те, що він мав би бути відміненим”, - відзначила прес-служба.

Довідка УНІАН. Раніше представники влади Польщі, яка вперше в історії головує в Євросоюзі в другій половині 2011 року, неодноразово заявляли, що сподіваються на парафування угоди про асоціацію між Україною на грудневому саміті в Києві.

Водночас європейські політики та експерти висловлювали песимістичні прогнози, зауважуючи, що через "справу ТИМОШЕНКО" саміт навіть може не відбутися.

Найбільший безпосередній західний сусід України - Польща, яка підписала договір про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року (набув чинності на початку 1994 року), вступила в європейське об`єднання у травні 2004 року.

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Угорщина підтримує парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті 19 грудня

Угорщина підтримує парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейськи Союзом на саміті Україна-ЄС, що відбудеться 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Янош МАРТОНІ на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Є певні труднощі в цьому, однак угорська позиція тверда в тому, що 19 грудня мають бути завершені переговори по угоді і вона має бути парафована», - сказав Я.МАРТОНІ.

Він також зазначив, що Угорщина підтримує лібералізацію візового режиму між Україною і ЄС.

Угорський міністр також висловив побажання, щоб при формуванні мажоритарних округів на парламентських виборах в Україні до Верховної Ради України могли б потрапити представники угорської меншини.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО подякував Угорщині за підтримку євроінтеграційних прагнень України, зазначивши, що Україна і надалі розраховує на співпрацю в цьому питанні з Угорщиною, яка є одним із найактивніших членів групи друзів України в Європейському Союзі.

К.ГРИЩЕНКО повідомив, що сьогодні між МЗС України та Угорщини підписано меморандум щодо співробітництва у виконанні плану дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

К.ГРИЩЕНКО відзначив також серйозне пожвавлення економічних відносин між двома країнами та збільшення товарообігу. За його словами, за останній рік активізувалася робота міжурядових комісій з питань економіки, транскордонного та прикордонного співробітництва.

Також, за словами українського міністра, сьогодні підписано план консультацій між міністерствами закордонних справ на 2012-2013 роки.

К.ГРИЩЕНКО також повідомив, що в ході переговорів обговорювалося питання щодо співпраці у забезпечення культурних потреб угорської меншини в Україні та української в Угорщині. В зв’язку з цим Я.МАРТОНІ відзначив, що в цьому питанні досягнуто непоганих результатів.

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Фондовий ринок

DTEK повністю розрахувався за 25% "Київенерго"

Компанія DTEK Holdings Ltd, визнана переможцем конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго", повністю розрахувалася за придбаний пакет акцій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону, який відбувся 9 грудня ц.р., DTEK Holdings Ltd запропонував за 25% "Київенерго" 450 млн. 500 тис. грн. Другий учасник конкурсу - ПАТ "Полтаваобленерго" в ході аукціонних торгів запропонувало за держпакет акцій, що реалізовувався, 446 млн. грн. Стартова ціна пакета становила 432 млн. 305 тис. грн.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Ltd є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Після придбання 25% "Киевенерго" ДТЕК є власником 71,89% "Київенерго".

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Будівництво

В Україні створили комісію для вирішення проблемних питань забезпечення молоді житлом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства своїм наказом від 6 грудня 2011 р. створило Міжвідомчу комісію з вирішення проблемних питань виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки.

Про це повідомляється на сайті Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Згідно з повідомленням, основне завдання міжвідомчої комісії полягає у затвердженні переліку житлових об`єктів, будівництво яких фінансується за рахунок коштів громадян - позичальників Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які уклали договори про будівництво житла із забудовниками до 1 липня 2011 р., але будівництво яких не розпочато або порушені терміни сдачі об`єктів у експлуатацію не менше ніж на 9 місяців.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

Дія порядку поширюється на позичальників фонду, які уклали договори на будівництво житла із забудовниками до 1 липня 2011 року і кошти яких інвестовані в об`єкти, будівництво яких, на порушення умов таких договорів, не розпочато або порушені терміни сдачі об`єктів у експлуатацію не менше ніж на 9 місяців.

Перелік об`єктів затверджується Міжвідомчою комісією з вирішення питань виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, створеною Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства за поданням фонду.

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Соцполітика

Громадські організації підписали Меморандум про створення Комітету захисту протестувальників

Представники чотирьох всеукраїнських громадських організацій підписали Меморандум про створення Комітету захисту протестувальників.

Відповідний документ був підписаний сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Під Меморандумом свої підписи поставили: співголова Громадського руху "Вперед"! Андрій ПАНАЕТОВ, голова Громадської організації "За правову державу" Лариса ЛЯДОВА, представник Чорнобильського руху України голова Полтавської організації ВГО "Союз Чорнобиль України" Віктор СЕРДЮК і голова Хмельницької обласної організації "Діти війни" Галина АНТОНЮК, а також учасник Податкового майдану Сергій КОСТАКОВ.

"Меморандум буде підписаний в усіх регіонах, в усіх областях з організаціями, які готові сьогодні до активних громадських дій. Тим самим ми забезпечимо юридичний захист, ми постараємося організувати технічну підтримку і постараємося консолідувати максимально цивільні акції протесту", - зазначила народний депутат голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Комітет захисту протестувальників дозволить українському суспільству координувати свої дії з проведення будь-яких громадських акцій, спрямованих проти свавілля влади.

Народний депутат нагадала, що рівно 30 років тому в тоталітарній Польщі влада ввела воєнний стан, не впоравшись зі знаменитою профспілкою "Солідарність". На її думку, солідарність - це та цінність, яку необхідно відродити Україні. "Сьогодні влада намагається залякати або зламати кожного окремо. І тому суспільству треба об`єднуватися. Солідарність - це та основа, на якій ми можемо побудувати нормальну, процвітаючу, європейську Україну. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни. І ми разом нестимемо цю відповідальність, захищаючи права українських громадян", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

"Чим нас буде більше, чим ми більше координуватимемося між собою, солідарні між собою, тим сильніше ми зможемо сьогодні протистояти чинній владі", - підкреслила вона.

За словами учасника податкового майдану С. КОСТАКОВА, люди, які беруть участь в акціях протесту, потребують професійного захисту своїх прав.

Голова громадської організації "За правову державу" Л.ЛЯДОВА, яка також підписала меморандум, повідомила, що у разі незаконних дій влади координаційна рада комітету захисту звертатиметься в міжнародні судові інстанції.

Також учасники прес-конференції закликали усе активне громадянське суспільство підтримати акції протесту, присвячені Дню ліквідатора наслідків чорнобильської катастрофи, - 14 грудня. "Ми знаємо, як чинить влада по відношенню до тих, хто 25 років тому врятував усю Європу від смертельної загрози. Наш громадський обов`язок - виявити солідарність. Ми покажемо владі, що сьогодні усе суспільство єдине, і ми нікого не залишимо наодинці з жорстокістю влади", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Основними напрямками діяльності Комітету будуть координація протестних акцій по усій Україні, оперативне реагування на будь-які порушення прав громадян, правовий захист учасників протестів, інформування української і світової громадськості про порушення прав українських протестувальників і волонтерський рух, спрямований на збір коштів для надання матеріальної підтримки протестувальникам.

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