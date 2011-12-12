Курс НБУ на 13.12.11

Офіційний курс НБУ на 13.12.11100 USD США - 798.9900 (на 12 грудня - 798.9900)100 EUR - 1058.7416 (на 12 грудня - 1069.3682)10 RUR - 2.5435 (на 12 грудня - 2.5309)Облікові курси банківських металів на 13.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-134230.32 (на 12 грудня-136787.09)961XAG10Срібло-2494.45 (на 12 грудня-2556.77)962XPT10Платина-119209.31 (на 12 грудня-119129.41)964XPD10Паладій-53372.53 (на 12 грудня-53132.84)

Офіційний курс НБУ на 13.12.11 100 USD США - 798.9900 (на 12 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1058.7416 (на 12 грудня - 1069.3682) 10 RUR - 2.5435 (на 12 грудня - 2.5309) Облікові курси банківських металів на 13.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 134230.32 (на 12 грудня - 136787.09) 961 XAG 10 Срібло - 2494.45 (на 12 грудня - 2556.77) 962 XPT 10 Платина - 119209.31 (на 12 грудня - 119129.41) 964 XPD 10 Паладій - 53372.53 (на 12 грудня - 53132.84)

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