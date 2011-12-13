Фюле відвідав Тимошенко у Лук'янівському СІЗО - ЗМІ

Комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вчора пізно ввечері відвідав у Лук`янівському СІЗО екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє ТСН, автомобіль єврокомісара прибув до СІЗО близько 23.00. На території пеніаціарного закладу Ш.ФЮЛЕ пробув з півгодини і без коментаріїв поїхав.

Як повідомляв УНІАН, Ш.ФЮЛЕ перебуває в Україні з робочим візитом 12-13 грудня. У понеділок він зустрівся з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.