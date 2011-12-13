Росія сподівається отримати “зелене світло” від ЄС щодо безвізового режиму

Брюссель. Росія сподівається отримати “зелене світло” від ЄС на рух до безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на прес-конференції Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ напередодні саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня.

“Спільні кроки” (щодо руху в напрямку безвізового режиму – УНІАН) вже узгоджені на рівні високих посадовців, і ми тепер очікуємо політичного “зеленого сигналу”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Водночас дипломат зазначив, що не хотів би говорити про можливі терміни переходу до безвізового режиму.

Разом з тим, за його словами, реалізація “Спільних кроків” – питання не років, а місяців. “І думаю, одразу після цього нам варто було б розпочати підготовку угоди про скасування віз”, - зазначив В.ЧИЖОВ.

Посол водночас підкреслив, що скасування візового режиму у Москві розглядають не як подарунок Росії, а як взаємовигідне рішення. Так, за його словами, зараз щорічно до країн Шенгенської зони приїздить до 2,5 млн. росіян, а до Росії – до 1,5 млн. європейців.