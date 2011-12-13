ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Нацбанк з початку року витратив на підтримку курсу гривні майже $ 4 млрд.» пише: НБУ за підсумками 11 місяців п. р. продав на міжбанківському валютному ринку валюти на $ 3,91 млрд. (у доларовому еквіваленті) більше, ніж купив. У цілому в січні-листопаді поточного року Нацбанк придбав іноземної валюти на $ 9,29 млрд., продав - на $ 13,20 млрд.

http://delo.ua/finance/nacbank-s-nachala-goda-potratil-na-podderzhku-kursa-grivni-pochti-169695/

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Також «Діло» в публікації «Росія, незважаючи на заяву глави "Газпрому", підпише газові угоди з Україною до кінця року - думка» пише: Росія і Україна підпишуть нову газову угоду, незважаючи на заяву глави "Газпрому" Олексія Міллера про те, що "новорічних подарунків не буде", вважає енергетичний експерт Валентин Землянський...

http://delo.ua/ukraine/rossija-nesmotrja-na-zajavlenie-glavy-gazproma-podpishet-gazovye-169702/

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«Діло» в публікації «Фюле відвідав Тимошенко в СІЗО» пише: Президент дозволив Комісару ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефану Фюле відвідати двічі заарештовану Тимошенко в Лук`янівському СІЗО. Досі такого дозволу не змогли отримати навіть рідні екс-прем’єра...

http://delo.ua/ukraine/fjule-posetil-timoshenko-v-sizo-169705/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «PwC розкрила злочин», в якому пише: економічному шахрайству в Україні в основному схильні вищі та середні ланки менеджменту, яким у 20% випадків вдається уникати відповідальності, з`ясувала компанія Pricewaterhouse Coopers...

http://www.kommersant.ua/doc/1837093

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Швидке приготування», в якому пише: до України входить найбільша в світі мережа фастфудів Subway. Компанія вже веде переговори з потенційними партнерами, а перший заклад може з`явитися в Києві вже навесні-влітку наступного року. Це вже третя міжнародна мережа, що зацікавилася Україною - вийти на український ринок пообіцяли також KFC і Burger King...

http://www.kommersant.ua/doc/1837062

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Видання «Економічні відомості» у публікації «Арбузов збирає рублі» пише: Нацбанк приступив до комплексного впровадження російського рубля в українську економіку. Як повідомив глава НБУ, наступного року регулятор має намір зробити рубль резервною валютою і перевести його в першу категорію...

http://markets.eizvestia.com/full/arbuzov-sobiraet-rubli

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Імпорт наступає», в якому пишуть: негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-жовтні 2011 р. склало $ 11,372 млрд., що на 65,3% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. Експорт товарів зріс на 35,8% - до $ 55,668 млрд., імпорт - на 40,1%, до $ 67,04 млрд. Надходження від експорту покривають вартість імпорту тільки на 83%...

http://state.eizvestia.com/full/import-nastupaet

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Фураж замінить хліб», в якому пишуть: у майбутньому році Україна приречена на рекордний урожай кукурудзи та сої. Саме цими культурами аграрії мають намір навесні пересіяти загиблі озимі посіви на площі мінімум 1,5 млн. га. Зворотний бік цього рекорду - катастрофічне просідання за ключовими продовольчим зерновим, у першу чергу - пшениці, а також ризик введення держрегулювання експорту...

http://finance.eizvestia.com/full/furazh-zamenit-hleb

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Газета «Сьогодні» у публікації «Іноземні бізнесмени та зірки масово скуповують квартири в Києві» пише: все відбувається через те, що люди намагаються не зберігати готівкові долари і євро. Тому і скуповують нерухомість. Особливо це стосується тих, хто тут працює. Якщо раніше більшість хотіла орендувати квартири еліт-класу і готова було платити за це $ 3-4 тис. на місяць, то сьогодні воліють купувати...

http://www.segodnya.ua/news/14319754.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Розмови мобільним можуть подорожчати через підвищення податків» пише: у Раді готують зміни до Податкового кодексу...

http://www.segodnya.ua/news/14319656.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Експерти вважають проект «Сапсан» безглуздим» пише: швидкісні «Сапсани» заважають електричкам і вантажним складам, розвивати цей проект безглуздо, вважають урядові експерти. Потрібно обмежувати швидкість руху пасажирських поїздів, а високошвидкісні запускати лише на виділених коліях...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1451105/sapsan_v_tupike

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Також «Ведомости» у публікації «Хто відповість за провал «Єдиної Росії» на виборах» пишуть: слідом за вологодським губернатором В`ячеславом Позгалевим поплатитися кріслами за низькі результати на виборах партії влади можуть керівники Ярославської, Архангельської та інших областей...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1451104/sperva_ujdut_gubernatory

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Видання «Известия» в публікації «Прохоров став несподіваним кандидатом» пише: соратники підприємця стверджують, що не знали про його плани балотуватися в президенти. А експерти - що рішення про висунення Михайла Прохорова було нещодавно прийнято Кремлем...

http://izvestia.ru/news/509449

(УНІАН)