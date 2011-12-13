Бригинець: повноваження КМДА варто скоротити

Депутат від «БЮТ-Батьківщини» у Київраді Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що скорочувати треба не лише чиновників КМДА, а і їхні повноваження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, про це він сказав, коментуючи заяву голови КМДА Олександра ПОПОВА щодо планів скорочення штату чиновників і головних управлінь КМДА.

За його словами, добиватися оптимізації КМДА можна за рахунок дерегуляції діяльності муніципальних підприємств та установ, а також спрощення ведення підприємницької діяльності.

«Керуватися у своїй діяльності установи і підприємства – і приватні, і муніципальні – мають рішеннями Верховної Ради та Київради, а також постановами уряду, а не вказівками чиновників профільних управлінь. Регулювання, прозорість і спрощення – головні античиновницькі гасла», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Окрім того, на переконання депутата, необхідно чітко відокремити, які повноваження є виконавчими, а які установчими.

«Ті рішення, що стосуються регламентування діяльності міста, повинні готуватися і розглядатися Київрадою спільно з виконавчим органом, оскільки вони для Києва є своєрідними законами. Якщо закони, підзаконні акти, рішення Київради та інші установчі документи, які формують поле для діяльності підприємств і установ, відпрацьовані правильно, то потреби в додатковому ручному управлінні процесами з боку чиновників не існує», - переконаний депутат Київради.

Це, на думку О.БРИГИНЦЯ, означає, що КМДА повинна не «стягувати» на себе повноваження з миру по нитці, а навпаки - роздавати їх.

«Поки ПОПОВ цього не зрозуміє, будь-яке скорочення штату чиновників лише ускладнюватиме діяльність КМДА, бо функцій ставатиме дедалі більше, а виконавців – дедалі менше», - застеріг депутат.