Прихильники Тимошенко зламали ворота до Апеляційного суду

Прихильники екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО зламали ворота огорожі Апеляційного суду Києва і намагалися прорватися на засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, шлях їм перегородили представники спецпідрозділу «Беркут». Вони почати відтісняти мітингувальників знову на тротуар. Правоохоронцям вдалося зупинити і відтіснити прихильників Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялось, декілька тисяч прихильників екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО пікетують будівлю Апеляційного суду Києва.

Оскільки майданчик безпосередньо перед будівлею суду є замалим, аби там могли розміститись усі охочі, то люди розташувались у різних частинах Солом’янської площі.

До суду прибули представники партій «Батьківщина», «Фронт Змін», інших опозиційних сил. Вони тримають свої партійні прапори.

Учасники акції скандують: «Юлі – волю!», «Банду геть!».

На Солом’янській площі перебуває велика кількість працівників міліції.

Оскільки на площі перетинаються одразу декілька вулиць, правоохоронці створили «живі кордони» вздовж проїжджої частини цих вулиць безпосередньо біля суду, аби прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не виходили на проїжджу частину і не перекривали рух транспорту.

Між тим, Апеляційний суд Києва у складі колегії трьох суддів - Олени СІТАЙЛО, Ольги ЮРДИГИ і ТетяниИ ФРИЧ - розпочав розгляд по суті скарги екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок суду першої інстанції у газовій справі.

Суд відбувається за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

За рішенням суду здійснюється повне технічне фіксування процесу. Засідання транслюється в окрему залу, у якій перебувають журналісти.

У процесі беруть захисники – Олександр ПЛАХОТНЮК, Юрій СУХОВ, Микола СІРИЙ, Микола ТИТАРЕНКО і донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО-КАРР. Чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр до суду не з`явився.

Сторону державного обвинувачення представляють Олександр МИКИТЕНКО, Лілія ФРОЛОВА, Михайло ШОРІН.

Представником цивільного позивача у справі – НАК "Нафтогаз України" – виступає Вадим КУНИЦЬКИЙ.