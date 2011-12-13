Росія і ЄС узгодили покроковий план переходу до безвізового режиму

Росія і Європейський Союз узгодили покроковий план переходу до безвізового режиму.

Про це пише російська газета «КоммерсантЪ».

За інформацією видання, в його розпорядженні опинився узгоджений РФ і Євросоюзом покроковий план переходу до безвізового режиму. Документ мають затвердити 15 грудня на саміті Росія-ЄС у Брюсселі, де буде оголошено про запуск процесу зі скасування віз. Москва розраховує, що це триватиме не більше року. Проте, як випливає з документа, скасуванню віз може перешкодити ситуація з дотриманням у РФ прав і свобод та верховенством закону.

На саміті Росія-ЄС 14-15 грудня має бути поставлена крапка в довгих переговорах про скасування візового режиму. Москва і Брюссель після тривалого узгодження затвердили документ під назвою "Спільні кроки з переходу до безвізового режиму короткострокових поїздок громадян РФ і ЄС". "Текст є грунтовним і амбітним. Тепер ми працюємо над досягненням загальної мети - прийняти "спільні кроки" і почати їх реалізацію на саміті", - заявила глава МЗС ЄС Кетрін ЕШТОН.

У підсумковому варіанті документа, що є у розпорядженні "Ъ", РФ і Євросоюз погодилися під взаємним контролем виконати великий перелік "спільних кроків", розбитих на чотири блоки. У першому блоці "Захищеність документів, включаючи біометрію" записана необхідність впровадження біометричних паспортів, що відповідають вимогам Міжнародної асоціації цивільної авіації (ICAO). В ньому ж сторони зобов`язуються забезпечити оперативну і систематичну передачу в Інтерпол відомостей щодо загублених і викрадених документів і обмінюватися інформацією про підроблені паспорти. Нарешті, Росія і ЄС погоджуються вдосконалювати антикорупційні заходи, "включаючи етичні норми стосовно посадовців будь-якого державного органу, який пов`язаний з системою управління ідентифікацією".

Блок "Незаконна міграція, включаючи реадмісію" передбачає спільну боротьбу з незаконною міграцією і пов`язаними з нею злочинами, а також розробку системи збору і аналізу даних, що дозволяє аналізувати ризики у сфері управління кордонами.

Там же Росія і ЄС погоджуються протидіяти підробці документів і корупції серед співробітників держструктур, які займаються охороною кордонів. У розділ "Громадський порядок, безпека і правова співпраця" потрапили боротьба з транснаціональною злочинністю, тероризмом і корупцією. Нарешті, в завершальному блоці "спільних кроків" під назвою "Зовнішні зв`язки" увага приділяється звичайним людям. У ньому йдеться про необхідність забезпечити громадянам РФ і ЄС свободу пересування на рівних підставах із власними громадянами, про співпрацю щодо здійснення "антидискримінаційної політики, захисту осіб, які належать до меншин, і боротьби зі злочинами на грунті ненависті".

Все вище перелічене сторони виконуватимуть на рівноправній основі. Тобто Росія і ЄС дістануть можливість контролювати виконання цих заходів один одним.

Як пояснили в МЗС РФ, "спільні кроки" не вимагають підписання. Тому на майбутньому саміті президенти РФ і ЄС Дмитро МЕДВЕДЄВ і Герман Ван РОМПЕЙ просто оголосять про старт процесу щодо їх виконання.

Москва і Брюссель називають завершення роботи над документом великим досягненням. Упродовж попереднього місяця дипломати билися не над змістом самих "кроків", а над формулюванням того, що робити після їх здійснення. МЗС Росії пропонував відразу приступити до розробки угоди про скасування віз для громадян РФ і ЄС. У Брюсселі ж наполягали, що виконання домашнього завдання лише "відкриє можливість для початку переговорів про угоду". У результаті до фінального варіанту вписали компромісне, але розмите формулювання: "Як тільки виконання переліку "спільних кроків" буде завершено, сторони відповідно до внутрішніх процедур ухвалять рішення про початок переговорів щодо угоди про скасування віз". У перекладі з дипломатичної мови це означає, що якщо Москва у будь-який момент готова почати домовлятися щодо угоди, то ЄС потрібно буде узгодити позицію зі всіма країнами-членами.

Для виконання всіх положень документу, впевнені російські дипломати, потрібно близько року.

Тим часом в узгодженому документі є один рядок, який може звести нанівець всі зусилля Москви добитися безвізового режиму з ЄС. У його завершальній частині говориться, що при обговоренні питання скасування віз будуть братися до уваги "взаємозв`язки між еволюцією міграційних потоків і захистом прав людини і основних свобод, а також дотриманням верховенства прав". Ця умова перш за все стосується Росії, де ситуація у сфері прав людини і верховенства права, на думку ЄС, далека від ідеальної. За даними "Ъ", Москва намагалася добитися того, щоб у "спільних кроках" скасування віз ніяк не пов’язувалося із ситуацією з правами людини, однак безуспішно - Євросоюз наполіг на своєму.