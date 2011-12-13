Представник «Нафтогазу» в суді проти Тимошенко: мені було заборонено відмовлятися від позову

Колишній представник НАК «Нафтогаз України» у суді Ігор КОСТЬ заявляє, що йому було заборонено відмовлятися від позову або зменшувати суму позовної вимоги у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Довіреність, видана мені, прямо забороняла мені відмовлятися від позову або зменшувати суму позовної вимоги», - сказав І.КОСТЬ.

За його словами, такий пункт у дорученні був вказаний вперше за його практику роботи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років ув‘язнення за перевищення посадових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збитки, заподіяні «Нафтогазу», у розмірі 1,516 млрд. грн. (194 млн. 625 тис. 386 доларів).