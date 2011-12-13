Апеляційний суд відмовив захисту Тимошенко у відводі судді-доповідача Сітайло

Апеляційний суд Києва відмовив захисту екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про відвід головуючого судді (судді-доповідача) Олени СІТАЙЛО через нібито її необ’єктивність та упередженість.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оголошено після засідання колегії суддів у нарадчій кімнаті.

"У задоволенні клопотання відмовити", - оголосила рішення одна із суддів.

За її словами, клопотання про відвід судді є безпідставним.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, Апеляційний суд у складі колегії із трьох суддів розпочав розгляд по суті скарги Ю.ТИМОШЕНКО на вирок суду першої інстанції у газовій справі.