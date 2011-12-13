Фюле підтвердив, що бачився з Тимошенко у СІЗО

Комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ підтвердив, що бачився з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у СІЗО.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це йдеться в його офіційній заяві про візит до України.

"Я був радий можливості приватної розмови з Юлією ТИМОШЕНКО, поговорити з нею про її стан здоров`я і про розвиток її справи. Я повідомив їй про стурбованість ЄС щодо цього процесу і запевнив її, що ми будемо продовжувати уважно стежити за її апеляцією і наполягатимемо на тому, щоб її права були дотримані, аби вона могла захищатися під час справедливого судового процесу", - йдеться у заяві Ш.ФЮЛЕ.

Єврокомісар заявив про серйозну стурбованість Брюсселя з приводу нещодавніх випадків вибіркового правосуддя в Україні, зокрема у випадку Ю.ТИМОШЕНКО та інших.

Він твердить, що метою його візиту була підготовка до саміту Україна - ЄС, запланованого на 19 грудня. Він зустрівся з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ і міністром закордонних справ Констянтином ГРИЩЕНКОМ.

Ш.ФЮЛЕ заявив про стурбованість через відсутність прогресу у важливих для України реформах, зокрема, у конституційній і судовій галузі.

Крім того, Ш.ФЮЛЕ обговорював економічні питання, серед них забезпечення справедливої і ринкової ціни на газ для повного дотримання Україною своїх зобов`язань та обов`язків як члена Енергетичного співтовариства.