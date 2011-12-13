Під час заворушень у Сирії вбито 5 тисяч осіб - ООН

За даними ООН, число жертв безладів, які тривають у Сирії, зросло до 5 тисяч осіб.

Про це на прес-конференції сказала Верховний комісар ООН з прав людини Наві ПІЛЛЕЙ, повідомляє Газета.Ru.

«Така ситуація неприпустима», – сказала Н.ПІЛЛЕЙ.

За даними сирійської правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, яка базується в Лондоні, значну кількість загиблих зафіксовано у місті Хомс – епіцентрі руху повстанців.

Організація повідомляє, що трохи раніше у вівторок неподалік від міста було підірвано трубопровід, до цього над містом кружляли вертольоти.

У середині жовтня ООН повідомляла, що за сім місяців безладів загинули 3 тисячі осіб.