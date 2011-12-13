Під час заворушень у Сирії вбито 5 тисяч осіб - ООН
12:58, 13 грудня 2011Різне
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За даними ООН, число жертв безладів, які тривають у Сирії, зросло до 5 тисяч осіб.
Про це на прес-конференції сказала Верховний комісар ООН з прав людини Наві ПІЛЛЕЙ, повідомляє Газета.Ru.
«Така ситуація неприпустима», – сказала Н.ПІЛЛЕЙ.
За даними сирійської правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, яка базується в Лондоні, значну кількість загиблих зафіксовано у місті Хомс – епіцентрі руху повстанців.
Організація повідомляє, що трохи раніше у вівторок неподалік від міста було підірвано трубопровід, до цього над містом кружляли вертольоти.
У середині жовтня ООН повідомляла, що за сім місяців безладів загинули 3 тисячі осіб.
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