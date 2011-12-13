Фюле підтвердив, що бачився з Тимошенко

Брюссель. Комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ підтвердив, що під час візиту в Україну бачився з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в розповсюдженій сьогодні заяві Єврокомісара.

"Я був радий можливості приватної розмови з Юлією ТИМОШЕНКО, поговорити з нею про її стан здоров`я і про розвиток її справи. Я повідомив їй про стурбованість ЄС щодо цього процесу і запевнив її, що ми будемо продовжувати уважно стежити за її апеляцією і наполягатимемо на тому, щоб її права були дотримані, аби вона могла захищатися під час справедливого судового процесу", - йдеться у заяві С.ФЮЛЕ.

Єврокомісар заявив про серйозну стурбованість Брюсселя з приводу нещодавніх випадків вибіркового правосуддя в Україні, зокрема у випадку Ю.ТИМОШЕНКО та інших.

Також С.ФЮЛЕ зазначив, що під час зустрічей з представниками влади України висловив стурбованість відсутністю реформ.

“Я підкреслив, що ЄС стурбований відсутністю прогресу щодо низки критичних реформ в Україні, включаючи реформи конституційної та судової сфери, і ми мали змістовну дискусію щодо цього”, - йдеться у заяві.

Комісар наголосив, що головною метою його візиту в Україну була підготовка до саміту ЄС-Україна, запланованого на 19 грудня, на якому планується обговорити низку важливих питань поточних відносин України та ЄС, а також питання довгострокових цілей політичної асоціації та економічної інтеграції.

“Я наголосив моїм українським колегам, що відносини з Україною є важливими для ЄС, а угода про асоціацію – найкраща перспектива для українських громадян, щоб бути впевненими у майбутньому, яке ґрунтуватиметься на Європейських цінностях та стандартах”, - підкреслив С.ФЮЛЕ.

В ході візиту С.ФЮЛЕ мав зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, першим віце-прем’єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.