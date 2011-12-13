Апеляційний суд 16 грудня розгляне скаргу Тимошенко на її повторний арешт

Захисник екс-прем’єр-міністра Украни Юрій СУХОВ заявляє, що Апеляційний суд Києва 16 грудня розгляне скаргу Юлії ТИМОШЕНКО на постанову Шевченківського районного суду Києва щодо застосування повторного арешту.

Про це Ю.СУХОВ повідомив кореспонденту УНІАН.

"Ми оскаржили постанову про взяття Юлії ТИМОШЕНКО під варту. Суд призначив розгляд цієї скарги на 16 грудня", - сказав Ю.СУХОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Шевченківський районний суд Києва провів безпосередньо у камері медчастини Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з розгляду клопотання Генеральної прокуратури про арешт Ю.ТИМОШЕНКО у рамках поновленої кримінальної справи щодо діяльності корпорації "Єдині енергетичні системи України".