Литва лобіюватиме євроінтеграційні прагнення України - Адамкус

Литва лобіюватиме євроінтеграційні прагнення України, заявив під час он-лайн-конференції колишній Президент Литви Валдас АДАМКУС.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що після розпаду СРСР усі реформи, які проводилися у Литві, відзначалися чітким дотриманням позиції щодо розвитку країни.

“Найголовнішим пунктом реформ та їхнього успіху був консенсус між усіма представниками влади щодо зовнішньої політики, напрямку руху Литви у Європейський Союз”, – наголосив В.АДАМКУС і додав, що цей процес відбувався незалежно від політичних поглядів його учасників.

Він підкреслив, що дуже добре розуміє проблеми, з якими зіштовхнулася Україна на шляху вступу до ЄС.

“Україна висловила свій намір інтеграції до Європи як основний пріоритет у зовнішній політиці. І Литва – це одна із країн Європи, яка, можливо, найбільше підтримує таке бажання України”, – наголосив В.АДАМКУС.

Також він сказав, що розуміє, чому зараз в Україні здійснюються непопулярні реформи, “але ви маєте зрозуміти, що якщо вже є поставлена мета, то відходити від неї вже не можна”.

На переконання В.АДАМКУСА, Україна є невід’ємною частиною Європи і побудова об’єднаної Європи не буде завершена без участі України.

Водночас, В.АДАМКУС висловив сподівання, що на своєму шляху до ЄС Україна керуватиметься принципами демократії, поваги до прав людини та іншими цінностями Європейського Союзу.

“Я особисто і Литва загалом дуже активно підтримуємо підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом” – підкреслив В.АДАМКУС.