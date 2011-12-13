Ліхтенштейн стане членом Шенгенської зони з 19 грудня

Брюссель. Ліхтенштейн стане 26-ю країною - членом Шенгенської зони з 19 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.

З 19 грудня буде знято прикордонний контроль на наземних кордонах з цією країною.

Раніше Рада ЄС дійшла висновку, що Ліхтенштейн виконав усі необхідні умови для приєднання до Шенгенської зони.

Таким чином, з 19 грудня Шенгенська зона включатиме в себе всі країни-члени ЄС, крім Болгарії, Румунії, Кіпру, Ірландії та Великої Британії, а також Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Шенгенська зона була створена 14 червня 1985 року, коли 5 країн-членів Євросоюзу – Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург та Нідерланди – підписали Шенгенську угоду, що передбачає вільне пересування в межах країн, що увійшли до Шенгенської зони.