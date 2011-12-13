Анонс на 14 грудня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Харківській області.

* Прес-конференція, присвячена презентації нового проекту Twinning «Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України відповідно до європейської практики». Організатори: Британський інститут стандартів, Служба акредитації Об`єднаного Королівства, Національна фізична лабораторія (Великобританія) і Федеральний інститут матеріальних досліджень і випробувань Німеччини. Учасники: Володимир Павленко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі; Володимир Чекалін, голова Національного агентства з акредитації України; Жозе Мануел Пінту Тейшейра, голова Представництва ЄК, Лі Тернер, посол Великої Британії в Україні та Ганс-Юрген Гаймзьот, посол ФРН.

* Під головуванням Прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Новорічний продуктовий кошик українців: чим багаті, тим і раді?». Учасники: Сергій Петренко, перший заступник директора Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики і продовольства України; Тарас Висоцький, експерт аграрних ринків, Олександр Ярославський, заст.ген.директора Української аграрної конфедерації.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки 2011 і перспективи 2012 року для інвесторів в Україну очима німецького бізнесу представляє Німецький Економічний Клуб (DWK)". Учасники: прес-секретар НЕК (DWK), керуючий партнер АО Arzinger Вольфрам Ребок; керуючий фінансами НЕК (DWK), директор Ukraine Consulting Свен Геннігер.

* Прес-конференція порталу 3Doma.ua на тему: "Ринок нерухомості України: тенденції та прогнози". Експерти розкажуть про ситуацію на ринку нерухомості України у цілому, в тому числі й щодо цін на житло в Києві та регіонах за підсумками 2011 року. Учасники: Володимир Шалаєв, ген.директор групи компаній "УВЕКОН"; Олександр Драпіковський, директор Центру організації та економіки міського землекористування; Андрій Гусельников, директор компанії "Олімп Консалтинг"; Михайло Горяйнов, начальник Управління оціночної діяльності Фонду державного майна України; Андрій Коваль, начальник відділу АТ "Ерсте Банк".

* Прес-конференція на тему: «Охорона праці на виробництві в Україні, рівень компенсацій за інвалідність і смерть». Учасники: Ірина Калиновська, начальник управління нормативно-правового забезпечення Держгірпромнагляду України; Наталія Ємельянова, начальник управління організації державного нагляду Держгірпромнагляду України; Анатолій Стовбун, довірений лікар Департаменту охорони праці Федерації профспілок України та ін.

* Прес-конференція на тему: "Чи зможуть закрити великі соціальні мережі в Інтернеті?". Учасники: заст.голови правління Української інтернет-асоціації, президент компанії "Imena.ua" Олександр Ольшанський, юрист Інституту медіа-права Ігор Розкладай та бізнес-девелопмент-менеджер компанії UMG-International Аліція Касьян.

* Круглий стіл на тему: «Передноворічна криза феросплавів - початок кінця?». Учасники: Катерина Єфименко, провідний спеціаліст відділу аналізу ринків труб кольорових металів та феросплавів департаменту галузевого розвитку ДП «Держзовнішінформ», Євген Дубогриз, експерт, аналітик; Олександр Макаров, експерт, аналітик та ін.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Український кондиціонерний ринок: підсумки-2011 і перспективи розвитку на 2012 рік». Організатор-компанія ЛІКОНД, офіційний партнер корпорації DAIKIN (Японія), компанії HOVAL (Ліхтенштейн) і AAF International (США) в Україні. Питання: Головні підсумки й події українського кондиціонерного ринку за 2011 рік. Сучасні ринкові тенденції та реакція кліматичної промисловості. Системи фільтрації та забезпечення високої якості внутрішнього повітря компанії AAF International - новий напрямок діяльності компанії ЛІКОНД на 2012 рік. Прогнози та перспективи українського кондиціонерного ринку на 2012 рік. Учасники: Володимир Степура, директор компанії ЛІКОНД, Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії ЛІКОНД (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 200-25-03/04, e-mail public@publicity.com.ua, events@publicity.com.ua.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Псевдо-органік чи сертифікований органік? Імена, факти, коментарі». Учасники: голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов, науковий керівник Центру «Полтава-Органік» Павло Писаренко, голова Асоціації «Чиста Флора» Михайло Стовп`юк. Учасники наведуть приклади безпідставного використання терміну «органік» і європейського маркування деякими псевдо-органічними виробниками, які не пройшли необхідну сертифікацію на відповідність правилам органічного виробництва, проте вже представленими з оманливими етикетками в деяких українських торгових мережах. На конкретних прикладах буде проведена презентація таких виробників і продуктів. Також будуть підведені підсумки розвитку в Україні органічного сектору, та найкращі виробники, переробники, торговельні марки та інші активні учасники органічного руху України будуть нагороджені почесними дипломами (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 425-55-25, (050) 411-57-10, uaf@organic.com.ua.

* Прес-конференція першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія Клюєва про підсумки роботи Уряду України й, зокрема, Мінекономрозвитку, в 2011 році та плани влади на наступний рік.

* Відбудуться парламентські слухання на тему: «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення». Організатор: Комітет з питань науки і освіти.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Десятки мільйонів доларів мимо бюджету країни". Йтиметься про ситуацію, що склалася на одному з митних пунктів України, де наноситься економічний збиток державі на мільйони, відбувається збільшення частки «тіньового» імпорту товарів. Учасники прес-конференції приведуть приклади порушень процедур митного контролю, штучного затягування в розгляді документів та митного огляду вантажів, їх затримки, необгрунтованих вимог документів, що не мають відношення до митного контролю; озвучать «вартість дружби з митницею»: обговорять проект Митного кодексу України (вул. Хрещатик. 4, конференц-зал). Телефон: 067-484-26-45. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Оголошення результатів першого незалежного аудиту м`ясопродуктів українського виробництва, проведеного в рамках проекту "Дослідження якості м`яса і продуктів м`ясопереробки - аудит українських виробників". Учасники: Юрій Чернобривець, директор «Інституту споживчих експертиз»; Алла Григоренко, заступник директора департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя МОЗ України.

* Круглий стіл, на якому експерти проекту "Незалежний аудит м`яса та м`ясопродуктів", виробники, - МХП, ПАТ «Кременчукм`ясо», МК «Ятрань», МК «Ювілейний», представники державних контролюючих органів обговорять результати експертизи, проблему якості ковбасних виробів та напівфабрикатів, намітять шляхи вдосконалення якості та безпеки продуктів харчування.

* Відбудеться урочисте засідання, присвячене відзначенню 40-ї річниці створення Аграрного союзу України. Учасники проаналізують діяльність самоврядних селянських структур за 40 років, а також визначать основні напрямки роботи на найближчу перспективу з урахуванням «Програми розвитку агропромислового комплексу України до 2015 року» й адміністративної реформи. Після закінчення урочистого засідання - підхід до преси голови Аграрного союзу України Геннадія Новикова.

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