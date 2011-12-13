Курс НБУ на 14.12.11
20:08, 13 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 14.12.11100 USD - 798.9900 (13 грудня - 798.9900)100 EUR - 1053.1487 (13 грудня - 1058.7416)10 RUR - 2.5228 (13 грудня - 2.5435)Облікові курси банківських металів на 14.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-133031.84 (13 грудня-134230.32)961 XAG 10 Срібло-2504.03 (13 грудня-2494.45)962 XPT 10 Платина-119289.21 (13 грудня-119209.31)964 XPD 10 Паладій-52253.95 (13 грудня-53372.53)
Офіційний курс НБУ на 14.12.11
100 USD - 798.9900 (13 грудня - 798.9900)
100 EUR - 1053.1487 (13 грудня - 1058.7416)
10 RUR - 2.5228 (13 грудня - 2.5435)
Облікові курси банківських металів на 14.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-133031.84 (13 грудня-134230.32)
961 XAG 10 Срібло-2504.03 (13 грудня-2494.45)
962 XPT 10 Платина-119289.21 (13 грудня-119209.31)
964 XPD 10 Паладій-52253.95 (13 грудня-53372.53)
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