Курс НБУ на 14.12.11

Офіційний курс НБУ на 14.12.11100 USD - 798.9900 (13 грудня - 798.9900)100 EUR - 1053.1487 (13 грудня - 1058.7416)10 RUR - 2.5228 (13 грудня - 2.5435)Облікові курси банківських металів на 14.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-133031.84 (13 грудня-134230.32)961 XAG 10 Срібло-2504.03 (13 грудня-2494.45)962 XPT 10 Платина-119289.21 (13 грудня-119209.31)964 XPD 10 Паладій-52253.95 (13 грудня-53372.53)

Офіційний курс НБУ на 14.12.11 100 USD - 798.9900 (13 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1053.1487 (13 грудня - 1058.7416) 10 RUR - 2.5228 (13 грудня - 2.5435) Облікові курси банківських металів на 14.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-133031.84 (13 грудня-134230.32) 961 XAG 10 Срібло-2504.03 (13 грудня-2494.45) 962 XPT 10 Платина-119289.21 (13 грудня-119209.31) 964 XPD 10 Паладій-52253.95 (13 грудня-53372.53)

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