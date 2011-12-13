Головне на 13 грудня

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо гуманізації відповідальності за злочини, скоєні в господарській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Водночас не було підтримано поправку опозиції, що передбачала декриміналізацію ст. 365 Кримінального кодексу, за якою засуджено колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Державний бюджет на 2012 рік має бути прийнятий до кінця поточного року.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Іваном ПОЧУХОМ, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

При цьому В. ЛИТВИН підкреслив, що така позиція "співпадає з настроями більшості політиків".

Керівник парламенту зазначив, що у бюджеті на 2012 рік треба переглянути деякі показники, оскільки уряд підготував "занадто оптимістичний варіант, запланувавши ріст ВВП у 5%". Міжнародні фінансові структури, за його словами, рекомендують скоректувати ці показники, і Кабінет міністрів України погодився з цим. "Краще у разі додаткових надходжень скерувати їх на інші потреби, ніж мати нереалістичний бюджет", - сказав голова ВР.

Серед найбільш гострих бюджетних питань голова Верховної Ради назвав фінансування пільг і ціну на енергоносії. Зокрема, сказав він, прийнято рішення про додаткові виплати деяким категоріям населення наступного року. "Для нас це занадто хвороблива тема, занадто велика стаття витрат. Чим далі від цих подій, тим складніше про це говорити. Уряд розуміє їх проблеми, особливо проблеми інвалідів, тому прийняли рішення про підвищення пенсій, соціальних виплат цим категоріям", - сказав В. ЛИТВИН, зазначивши, що для цього потрібно додатково 2 млрд. грн. "Треба чи знайти якісь нові джерела надходжень, чи скоротити якісь статті", - сказав він.

Говорячи про питання ціни на енергоносії, яка поки не погоджена, і від якої значною мірою залежить розрахунок бюджетних показників, керівник парламенту висловив думку, що "треба приймати бюджет, виходячи з сьогоднішніх реалій"."Треба його приймати, а у разі, якщо реалії будуть оптимістичними, то вивільнені кошти будуть спрямовані, у тому числі, на регіональний рівень, де приймаються місцеві бюджети", - сказав В. ЛИТВИН.

Він також зазначив, що у разі неприйняття бюджету щомісячні витрати Державного бюджету не можуть перевищувати 1/12 об`єму витрат, визначених законом про бюджет на попередній бюджетний період. "Ми не можемо собі цього дозволити, - сказав він. - З цього питання є розуміння і уряду, і відповідна позиція Президента".

В. ЛИТВИН висловив надію, що співпраця з МВФ наступного року буде результативною. Зокрема, він сказав, що виконані майже усі вимоги відповідного Меморандуму. У той же час, сказав він, не підвищено тарифи на газ для населення, оскільки це приведе до подорожчання товарів. Не "можна цей вантаж перекладати на людей", - сказав голова ВР.

В. ЛИТВИН також висловив вдячність за благодійний внесок Чеської Республіки у розмірі 2,6 млн. євро до Чорнобильського фонду.

Енергетика Єврокомісія поки не готова визнати "Південний потік" пріоритетним.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви Росії про бажання отримати статус пріоритетного для "Південного потоку".

"Південний потік" не був визнаний в якості проекту європейського інтересу. Європейська комісія не може передбачати на цьому етапі чи буде надано яке-небудь виключення для "Південного потоку", - заявив комісар.

Він зазначив, що Єврокомісія вже заявляла і може лише повторити, що вона залишає за собою право повністю оцінити і проаналізувати цей проект як тільки його деталі стануть зрозумілими.

"Усі виключення можуть бути надані тільки на базі чинного законодавства ЄС. ЄС не змінюватиме своє законодавство, яке є у сфері енергетики", - сказав Г. ЕТТІНГЕР.

1 грудня міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО після зустрічі з комісаром Г. ЕТТІНГЕРОМ заявив, що Єврокомісія готова розглядати можливість надання особливого статусу проекту газопроводу "Південний потік".

Міністр сказав, що статус транкордонної європейської мережі дав би можливість "Південному потоку" не підпадати під дію Третього енергетичного пакету ЄС, який вимагає надавати доступ до газопроводу третім сторонам.

13-15 грудня припинено подачу газу через газопровід «Північний потік» у зв`язку з технічним обслуговуванням сполучного газопроводу в Росії.

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream.

«З 9:00 (за московським часом) 13 грудня до 21:00 15 грудня у зв`язку з проведенням планового комплексу робіт на сполучному газопроводі «Газпрому» буде тимчасово припинено подачу газу газопроводом «Північний потік», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що за час припинення роботи компанія Nord Stream також проведе роботи з технічного обслуговування берегових споруд у Німеччині. Зокрема, буде проведена інспекція систем аварійного відключення, систем пожежовиявлення і газовиявлення.

Наголошується, що регулярне проведення технічного обслуговування об`єктів газотранспортної системи впродовж першого року експлуатації є необхідним заходом для забезпечення безпечної та надійної роботи газопроводу.

Повідомляється, що всі законтрактовані обсяги будуть поставлені.

Державний концерн "Ядерне паливо" і ВАТ "ТВЕЛ" (Росія) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ "Завод з виробництва ядерного палива".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "ТВЕЛ".

Згідно з повідомленням, спільне підприємство внесене в єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб України 2 грудня.

Раніше, відповідно до українського законодавства, була проведена процедура реєстрації випуску акцій, які розподіляються між засновниками.

Згідно з документами, відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК "Ядерне паливо", а 50%- 1 акція - ВАТ "ТВЕЛ". Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій. Статутний капітал СП сплачений учасниками в повному розмірі. Закінчується реєстрація СП в регіональних органах.

"З завершенням процесу створення спільного підприємства, будівництво заводу виходить на стадію практичної реалізації. Після проходження державної експертизи очікується затвердження розробленого ТЕО Кабінетом міністрів України" - сказано у повідомленні «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію "ТВЕЛ".

У жовтні того ж року "ТВЕЛ" і український державний концерн "Ядерне паливо" підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології усіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планують розташувати на майданчику в смт. Смолино (Кіровоградська область).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України" будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучили у якості інвестицій.

Соціальна політика

Міністерство соціальної політики України має намір підвищити поріг сукупного доходу сімей самотніх матерів із дітьми для отримання державної допомоги на дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

«Сьогодні опрацьовується ситуація, згідно з якою, ми сподіваємося, що ми дамо дещо більшу пропозицію в частині підвищення цього порогу...» - сказав він, коментуючи рішення уряду відкликати раніше зареєстрований у парламенті законопроект, який передбачав виплату на дітей самотнім матерям лише у разі, якщо дохід такої сім`ї нижчий за сукупний прожитковий мінімум.

За словами В.НАДРАГИ, в цьому законопроекті передбачалося обчислювати поріг доходу для отримання допомоги за наступною схемою: якщо дохід сім`ї нижчий, ніж середня заробітна плата по Україні (2700 грн.) у сумі з виплатою на дитину (якщо в сім`ї одна дитина — 1040 грн.), тобто це сума близько 3770 грн.

За словами представника Мінсоцполітики Віталія МУЩИНІНА, зараз в Україні більш як 570 тис. самотніх матерів. Вони одержують 30% прожиткового мінімуму на дитину до досягнення нею 18 років.

«Є категорії громадян, які не потребують такої допомоги», - говорить він.

За словами В.МУЩИНІНА, у разі введення порогу доходу сім`ї, після якого не виплачується допомога на дитину, тобто якщо сім`я достатньо забезпечена, можна заощадити кошти і збільшити витрати за іншими статтями. «За рахунок економії цих коштів передбачається збільшити виплати при вагітності та пологах, а також для малозабезпечених сімей», - повідомив він.

Сільське господарство

За даними на 13 грудня 2011 року, аграрії зібрали зернові культури з 15,3 млн. га, що становить 99% від прогнозу, намолочено 57,951 млн. тонн зерна (у бункерній вазі), що на 16,466 млн. тонн більше аналогічного показника минулого року.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема пшеницю зібрано з 6,7 млн. га (100% площ) і намолочено 23,18 млн. тонн, що на 5,286 млн. тонн більше 2010 р.

Ячменю намолочено з 3,7 млн. га (100%), зібрано 9,477 млн. тонн, що на 0,241 млн. тонн більше 2010 р.

Жито зібрано з 0,28 млн. га (100%), намолочено 0,604 млн. тонн, що на 0,093 млн. тонн більше 2010 р.

Кукурудзу зібрано з 3,5 млн. га (98%), намолочено 22,344 млн. тонн, що на 10,293 млн. тонн більше 2010 р.

Україна з початку маркетингового року (МР, 1 липня 2011 р. - 30 червня 2012 р.) експортувала 7,523 млн. тонн зерна, що на 1,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період 2010-2011 МР.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено 2,23 млн. тонн пшениці (на 0,041 млн. тонн менше минулого МР), зокрема 1,136 млн. тонн (на 0,758 млн. тонн менше) продовольчої і 1,095 млн. тонн (на 0,717 млн. тонн більше) фуражної, ячменю — 1,869 млн. тонн (на 0,48 млн. тонн менше), жита — 0,006 млн. тонн (на 0,033 млн. тонн менше), і кукурудзи - 3,342 млн. тонн ( на 2,354 млн. тонн більше).

Крім того, експорт ріпаку становив 0,771 млн. тонн, що на 0,427 млн. тонн менше проти минулого року.

Також повідомляється, що на 9 грудня п.р. у портах і припортових елеваторах було в наявності 1,065 млн. тонн зерна, зокрема 0,311 млн. тонн пшениці, 0,158 млн. тонн ячменю, 0,589 млн. тонн кукурудзи і 0,008 млн. тонн інших зернових. Завантажено на кораблі 0,394 млн. тонн, зокрема 0,129 млн. тонн пшениці і 0,264 млн. тонн кукурудзи.

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