Рада ЄС не змогла прийняти рішення щодо приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену

Брюссель. Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС не змогла прийняти рішення про приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомили на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради міністр з питань внутрішніх справ Польщі Яцек ЧІХОЧКІ та комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

“Ми підготували компроміс, який, здавалося, задовольнив усіх, однак нам не вдалося досягти одностайності”, - заявив польський міністр.

“Я відчуваю розчарування”, - зазначила комісар ЄС.

С.МАЛЬМСТРЬОМ наголосила, що Єврокомісія підтримувала запропонований Польщею компроміс, однак, після тривалих обговорень між країнами-членами, ситуація не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) підтримала приєднання Болгарії та Румунії до Шен гену і запросила Раду ЄС схвалити відповідні рішення. При цьому, Європейська Рада заявила про готовність у випадку необхідності повторно розглянути питання щодо членства Болгарії та Румунії в Шенгені на засіданні у березні наступного року.

Зараз проти приєднання цих двох країн виступають Нідерланди, які вважають, що в Болгарії та Румунії недостатньо борються з корупцією.