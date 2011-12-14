ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Великий бізнес готується до краху євро» пише: поки уряди країн ЄС в темпі рятують єдину валюту, бізнес готується до життя без неї: інвестиції скорочують, штаб-квартири переносять, гроші перекачують з бідних економік у багаті...

http://delo.ua/world/bolshoj-biznes-gotovitsja-k-krahu-evro-169781/

* * *

Також «Діло» в публікації «Литвин пообіцяв Януковичу покласти під ялинку бюджет» пише: Президент України Віктор Янукович та Голова Верховної Ради Володимир Литвин у вівторок обговорили питання ухвалення державного бюджету на 2012 рік та проблемні питання завершення нинішнього року...

http://delo.ua/ukraine/litvin-poobeschal-janukovichu-polozhit-pod-elku-bjudzhet-169795/

* * *

«Діло» в публікації «Азарову не подобаються не тільки вітчизняні сосиски, а й дитячий одяг» пише: прем`єр-міністр наполягає на необхідності підвищення якості дитячих товарів, що продаються в Україні. Він також розкритикував якість українських сосисок і ковбас...

http://delo.ua/ukraine/azarovu-ne-nravjatsja-ne-tolko-otechestvennye-sosiski-no-i-detska-169791/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Пити треба менше», в якому пише: 2012 року населенню варто готуватися до підвищення тарифів на послуги холодного водопостачання. Нацкомуслуг готується впровадити методику, що дозволяє підвищувати вартість води одночасно із зростанням обсягу споживання. Цей механізм повинен стимулювати побутових абонентів вести облік і економити споживані ресурси. Однак на практиці може вийти так, що рядові споживачі оплатять модернізацію галузі, кажуть експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/1837645

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Старі пісні без головної», в якому пише: Апеляційний суд Києва почав розгляд по суті скарги екс-прем`єра Юлії Тимошенко на рішення Печерського районного суду, що засудив її до семи років позбавлення волі. Засідання супроводжувалося заворушеннями біля будівлі суду, що почалися через відмову міліції пропускати до будівлі народних депутатів і журналістів. Справа розглядалася без засудженої, яка не змогла прибути через поганий стан здоров`я. Відмовивши захисту екс-прем`єра у відведенні головуючої судді Олени Ситайло і колегії суддів, Апеляційний суд постановив "повторно викликати підсудну"...

http://www.kommersant.ua/doc/1837758

* * *

Видання «Економічні відомості» у публікації «Газ захитався під ногами» пише: зацікавленість Євросоюзу брати участь у консорціумі з управління українською газотранспортною системою, а також політична ситуація в Росії вносять корективи в плани уряду Миколи Азарова підписати нові домовленості між «Газпромом» і «Нафтогазом»...

http://finance.eizvestia.com/full/gaz-zashatalsya-pod-nogami

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Банки розпустили людей», в якому пишуть: у другому півріччі в банківському секторі масово скорочувалися штати. Під руку потрапили як «роздрібні» фахівці, так і кредитори. Експерти відзначають, що розворот на 180 градусів можливий лише з весняною відлигою...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-raspustili-lyudej

* * *

«Економічні відомості» публікують матеріал «Литвин відвідає засекречений офшор», в якому пишуть: Голова Верховної Ради сьогодні відвідає з офіційним візитом Республіку Кіпр. Саме в цю країну український бізнес виводить найбільші обсяги капіталу, після чого він повертається у вигляді іноземних інвестицій. А нову угоду з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування все ще не підписано...

http://state.eizvestia.com/full/litvin-posetit-zasekrechennyj-offshor

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «Депутати вирішили поповнити казну за рахунок старих авто» пише: збільшити доходи бюджету пропонують за рахунок виведення з тіні податків під час купівлі-продажу нерухомості і уживаних автомобілів. Законопроект про це подав днями в Раду регіонал Андрій Пінчук...

http://www.segodnya.ua/news/14320130.html

* * *

Також «Сьогодні» у публікації «За фіктивне банкрутство і обман покупців не посадять» пише: Президент підписав закон про декриміналізацію та гуманізацію ряду статей Кримінального кодексу...

http://www.segodnya.ua/news/14320116.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведмости» в публікації «Держава хоче створити в рунеті чорні списки» пише: ліга безпечного інтернету разом з бізнесом та чиновниками підготувала законопроект, що зобов`язує операторів блокувати сайти з протизаконним контентом. Проект переслідує благу мету - боротьбу з дитячою порнографією, але може призвести до появи повноцінної інтернет-цензури, побоюються експерти...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1452305/porno_protiv_ekstremizma

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Громадяни партій, що програли, оскаржили в судах результати виборів» пишуть: першими результати виборів Держдуми оскаржили в суді не партії, а прості громадяни...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1452304/iski_s_bolotnoj

* * *

Видання «Известия» в публікації «Під Новий рік «Боржомі» пустять до Росії» пише: Росспоживнагляд готовий дозволити поставки до Росії мінеральної води та коньяку Sarajishvili...

http://izvestia.ru/news/509552

(УНІАН)