Суд визнав, що кримінальну справу щодо Кучми порушено безпідставно

Печерський районний суд міста Києва визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ за обвинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні виніс Печерський райсуд, задовольнивши, таким чином, скаргу адвокатів Л.КУЧМИ на постанову першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА щодо порушення кримінальної справи проти колишнього Президента.

Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

7 грудня суд розпочав розгляд цієї скарги.