Суд за відсутності Тимошенко розглядає її скаргу на вирок у газовій справі

Апеляційний суд Києва продовжує розгляд скарги Юлії ТИМОШЕНКО на вирок, винесений 11 жовтня Печерським райсудом Києва у газовій справі про позбавлення екс-прем’єра волі терміном на 7 років та виплату компенсації збитків, завданих НАК "Нафтогаз України", у розмірі 1,5 млрд. грн. внаслідок укладення у 2009 році газових угод з Росією.

Як передає кореспондент, засідання суду відбувається за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО.

Головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО перерахувала усіх учасників процесу – представників державного обвинувачення та захисників. "Засуджена ТИМОШЕНКО не з`явилась", - повідомила суддя.

Вона також наголосила, що для забезпечення "відкритості процесу здійснюється пряма аудіо- та відеотрансляція у залі, де знаходяться журналісти".

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Апеляційний суд Києва оголосив перерву у розгляді скарги Ю.ТИМОШЕНКО для того, щоб повторно надати їй можливість взяти участь у засіданні.

Захист наполягав на зупиненні процесу до одужання Ю.ТИМОШЕНКО, проте суд проігнорував відповідне клопотання.

Після засідання захисник Олександр ПЛАХОТНЮК не виключив, що суд оголосив перерву для того, щоб на наступне засідання примусово її доставити на апеляційний процес.

Скаргу Ю.ТИМОШЕНКО розглядає колегія суддів у складі О.СІТАЙЛО, Тетяни ФРИЧ, Ольги ЮРДИГИ.