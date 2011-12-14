В ЄС сподіваються, що в Україні створять «політичну базу» для парафування угоди про асоціацію

В Європейському Союзі сподіваються, що в Україні буде створена «політична база» для парафування Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на відкритті проекту Twinning між ЄС та Національним агентством з акредитації України «Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України згідно європейської практики».

«Ми сподіваємося, що в Україні буде створена відповідна політична база для парафування та подальшого підписання Угоди про асоціацію», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він відзначив, що узгодження тексту Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, завершено, і вона готова до парафування.

Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що за останні 10 років ЄС надав Україні технічної допомоги на мільярди євро.

За його словами, під час різних переговорів між Україною та ЄС часто порушується питання про те, що Україні необхідна буде додаткова технічна підтримка.

«Тому ми маємо пам’ятати, наскільки серйозно ЄС підтримує Україну, і наскільки серйозно ЄС підтримує європейську інтеграцію. Якби Україна в процесі реформ повною мірою використовувала технічну допомогу, яку їй надав ЄС, наразі Україна була б зовсім іншою країною», - додав Ж.ТЕЙШЕЙРА.