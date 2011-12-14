Іващенку до суду викликали «швидку допомогу»
Колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ, якому стало зле під час судового засідання, викликали «швидку допомогу.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося незадовго після початку засідання у його справі у Печерському районному суді Києва.
На початку засідання, враховуючи погіршення стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА, його адвокати намагалися заявити клопотання про зміну своєму підзахисному запобіжного заходу. Їхнє клопотання підтримав і сам В.ІВАЩЕНКО, заявивши, що через погане самопочуття він навіть не може брати участі в судовому процесі.
Натомість суд зауважив, що на стадії допиту свідків заявляти будь-які клопотання передчасно. У свою чергу представники прокуратури попросили суд зробити зауваження В.ІВАЩЕНКУ за порушення правил поведінки в судовому засіданні.
Наразі суд продовжує допит свідків, але через приїзд медиків, які мають зробити В.ІВАЩЕНКУ знеболювальне, в судовому засіданні оголошено 15-хвилинну перерву.
Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".
В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.