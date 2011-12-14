Суд відмовився звільнити Тимошенко

Колегія суддів Апеляційного суду Києва відмовила захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у зміні їй запобіжного заходу на інший, не пов`язаний з позбавленням волі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено у нарадчій кімнаті та оголошено після перерви у судовому засіданні.

"Колегія суддів дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання. Підстав, обґрунтування та інших доказів для зміни міри запобіжного заходу суду не надано", - оголосила рішення головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив клопотання про зміну для неї міри запобіжного заходу та надання їй можливості пройти курс лікування, що дозволить екс-прем`єру повноцінно брати участь у апеляційному процесі.

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК зауважив, що, за законодавством, суд може застосувати до Ю.ТИМОШЕНКО інші запобіжні заходи, зокрема, підписку про невиїзд та внесення застави.

Сторона державного обвинувачення заперечила можливість зміни для Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу. "Підстав для розгляду судом цього питання не вбачаємо", - сказав прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на незаконність вироку у газовій справі.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення судових повноважень під час підписання у 2009 році газових угод з Росією. Суд також зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки у розмірі 1,5 млрд. грн., завдані внаслідок реалізації газових контрактів 2009 року.