Злочевський взяв участь в урочистостях з нагоди інавгурації біосферного резервату «Розточчя» у Львові

Сьогодні у місті Львів відбулась процедура інавгурації біосферного резервату «Розточчя».

Урочисті заходи проходили у Палаці Потоцьких за участю Міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, голови Львівської обласної держадміністрації Михайла КОСТЮКА, представників Комітету МАБ ЮНЕСКО, парків і заповідників, місцевої влад, представників польських природоохоронних установ та інших гостей, повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди.

Під час інавгурації відбулось вручення Україні сертифікату ЮНЕСКО щодо визнання Біосферного резервату «Розточчя» площею близько 75 тисяч гектарів та включення його до Всесвітньої мережі біосферних резерватів. «Цей захід завершує складну і тривалу роботу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, науково-дослідних, освітніх та громадських організацій, що тривала із 2004 року», – зазначив Міністр екології та природних ресурсів М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Поки що створено біосферний резерват «Розточчя» лише на території України. Після того, як польська сторона здійснить визначення Польської частини біосферного резервату на Розточчі, буде підготовлена спільна номінація про створення транскордонного біосферного резервату «Розточчя». «Сьогодні ми з приємністю відзначаємо, що у наших польських колег проектні роботи по створенню транскордонного біосферного резервату завершені і попереду залишився лише організаційний етап», – підсумував М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 29 червня 2011 року на 23-ій сесії Комісії МАБ ЮНЕСКО, яка проходила у м. Дрезден (Німеччина) було прийнято рішення про оголошення Біосферного резервату «Розточчя» загальною територією 74,8 тис. га та включення його до Всесвітньої мережі біосферних резерватів. Резерват створено як українську ділянку проектованого міжнародного українсько-польського біосферного резервату в регіоні Розточчя. До складу резервату увійшли території природного заповідника «Розточчя», Яворівського національного природного парку, регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» та прилеглі території.

Зараз в Україні існує вісім біосферних резерватів, всі вони – цілісні природоохоронні території. Біосферний резерват «Розточчя» – перший резерват в Україні нового типу, відповідно до Севільської стратегії. Це не природоохоронна установа (біосферний заповідник), а територія, що включає в себе окремі природоохоронні об’єкти у вигляді природних ядер для збереження біорізноманіття і цим створює базу для проведення міжнародних наукових досліджень.