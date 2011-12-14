Клюєв вважає досягненням уряду повернення до соціально-экономічного планування

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ вважає досягненням уряду повернення до середньострокового соціально-економічного планування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, аналізуючи підсумки роботи уряду у 2011 році.

"Впродовж усіх попередніх років, як вам відомо, у системі державного управління майже повністю була втрачена ця функція. І наслідки цього ми відчули в результаті світової фінансової кризи", - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, А.КЛЮЄВ повідомив, що ухвалення законопроекту про стратегічне планування Верховною Радою в цілому очікують наступного тижня.

"Цього року законопроект буде ухвалений Верховною Радою наступного тижня", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що уряд затвердив програму соціально-економічного розвитку на 2011-2013 роки.

"Ця програма є дієвим інструментом реалізації середньо- і довгострокових державних програм", - сказав він.

А.КЛЮЄВ сказав, що за результатами виконання цієї програми в зовнішній торгівлі України очікується позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про державне стратегічне планування".

Законопроект визначає правові економічні і організаційні принципи формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, встановлює загальний порядок розробки, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування. Визначені принципи державного стратегічного планування.