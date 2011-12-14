Наприкінці грудня уряд очікують кадрові зміни?
Розширене засідання уряду заплановано на кінець грудня, на якому, не виключено, будуть зроблені певні кадрові рішення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції.
«Я вважаю, що можуть бути кадрові зміни. Завжди повинна бути конкуренція у будь-якого урядовця, у будь-якого керівника. Він чітко повинен відчувати дихання в потилицю, тоді людина збирається і ефективніше працює», - сказав він.
За словами А.КЛЮЄА, одне з основних питань на розширеному засіданні – реалізація президентських реформ, а також план дій з реалізації президентських реформ.
Перший віце-прем`єр оцінює виконання президентських реформ на рівні більш як 90%.
За його словами, цей процес включає підготовку, ухвалення і реалізацію документів, пов`язаних із проведенням реформ.