Головне на 14 грудня

Енергетика

Фонд державного майна України оголосив приватизаційні конкурси з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" і 45% держпакета акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання Фонду держмайна України "Відомості приватизації" (від 14 грудня 2011 р.).

Початкова вартість пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго", що виставляється на продаж, становить167 млн. 650 тис. грн., ПАТ "ЕК "Чернівціобенерго" – 65 млн. грн.

Конкурс з продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго" відбудеться 3 лютого 2012 року, 45% держакций "Чернівціобленерго" – 7 лютого 2012 року.

Конкурсні умови щодо обох обленерго ідентичні. Зокрема, вони передбачають, що в конкурсі з продажу пакетів акцій обленерго «мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі та постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% обсягу даного ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується здійснювати своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за куплену електроенергію на Оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (мирових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів тощо.

НАК «Нафтогаз України» засуджує мовчазну позицію Євросоюзу щодо реалізації проекту «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, в ході введення в експлуатацію підземного сховища газу (ПСГ) «Банатський Двір» наприкінці листопада в Сербії голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» почнеться в 2013 році й буде завершено до кінця 2015 року.

«Єврочиновники не відреагували з цього приводу. Позиція єврочиновників незрозуміла», – сказав В.ЧУПРУН.

При цьому він додав, що якщо раніше Євросоюз говорив про підтримку проекту «Набукко», то «зараз – це мовчання».

«Це серйозний «дзвінок» для України. Це пряма загроза для ГТС України», – заявив В.ЧУПРУН.

НАК «Нафтогаз України» заявляє про відсутність гарантій з боку Росії і Європейського Союзу щодо обсягів транзиту природного газу через територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні гарантій немає – ані з боку Росії, навіть на 2012 рік, ані з боку Євросоюзу», - сказав він.

При цьому він зазначив, що «Нафтогаз України» вже почав модернізацію газотранспортної системи (ГТС) за власні кошти.

«Але ми повинні бачити, під що має проходити ця модернізація», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, за попередніми підрахунками, модернізація ГТС обійдеться у 5,3 млрд. дол., а термін реалізації проекту становитиме 5-7 років.

«Для того, щоб утримувати її (ГТС – УНІАН), туди треба постійно вкладати відповідні кошти», – додав він.

Водночас, В.ЧУПРУН зазначив, що «без російського газу ГТС зберегти і підтримувати неможливо. В іншому разі нашій трубі буде «труба».

Крім того, В.ЧУПРУН висловив занепокоєність пасивністю європейських банків, з якими була досягнута домовленість про фінансування модернізації ГТС. «Повна відсутність активності європейських банків», – додав він.

Разом з тим, він висловив сподівання, що перший транш від європейських банків в обсязі 308 млн. дол. надійде у першому кварталі 2012 року.

Проект державного бюджету на 2012 рік, виходячи з ціни на газ для України у розмірі 416 дол. за тисячу кубометрів, для другого читання у Верховній Раді уряд подасть наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в середу.

Він повідомив, що уряд планує схвалити документ на засіданні Кабінету міністрів у понеділок, 19 грудня.

При цьому він зазначив, що в проекті бюджету на 2012 рік, прийнятому парламентом у першому читанні, була закладена така ж ціна газу.

"У понеділок буде розглянутий проект бюджету для другого читання на Кабміні, і ми виноситимемо його на Верховну Раду на наступний тиждень" - сказав А.КЛЮЄВ.

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять в структуру енергохолдингу ДТЕК, на сьогоднішньому аукціоні на право експорту електроенергії в 2012 році, який проводила НЕК «Укренерго», викупили доступ до міждержавного перетину за напрямами до Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови і частково Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час аукціону ТОВ «Східенерго» придбало 545 МВт перетину «Бурштинськая ТЕС – Словаччина, Угорщина, Румунія» за 110 тис. грн. Всі 9 лотів перетину придбано компанією за стартовою ціною.

Крім того, ТОВ «Східенерго» викупило 235 МВт перетину за напрямом до Польщі за 10 тис. грн. також за стартовими цінами.

Також енергогенеруюча компанія викупила 650 МВт перетину за напрямом до Білорусі за 25 тис. грн. Крім цього, ТОВ «Пауер Трейд» викупило на аукціоні 700 МВт перетину за напрямом до Молдови за 25 тис. грн. Всі лоти зазначеного перетину також були викуплені за стартовою ціною.

Держпідприємство «Укрінтеренерго» під час торгів придбало 250 МВт перетину «Україна-Білорусь» за 50 тис. грн. При цьому при придбанні зазначених трьох лотів спостерігалася конкурентна боротьба між «Східенерго» і «Укрінтеренерго», в результаті якої вартість лота зросла в 4 рази – з 5 до 20 тис. грн.

Перетин «Україна-енергосистема Росії» було знято з торгів через відсутність заявок від потенційних покупців.

До участі в сьогоднішніх торгах аукціонна комісія НЕК «Укренерго» допустила ТОВ «Східженерго», ТОВ «Пауер Трейд» і «Укрінтеренерго». Водночас аукціонна комісія не допустила до участі в торгах ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ».

Як пояснила журналістам голова аукціонної комісії Тетяна МУРАВЙОВА, компанія не була допущена до торгів, оскільки системний оператор не узгодив її зовнішньоекономічний контракт в частині його відповідності технічному регламенту.

«Зовнішньоекономічний контракт (Білоцерківської ТЕЦ - УНІАН) не був узгоджений «Укренерго» в частині технічного забезпечення», - сказала Т.МУРАВЙОВА, відзначивши при цьому, що до компанії був ряд зауважень, одним з яких була відсутність ідентифікаційного коду EIC, який є обов`язковим для трейдерів, що реалізують електроенергію на європейському ринку.

Як заявив журналістам представник Білоцерківської ТЕЦ Андрій КОШЕЛЮК, компанія не згодна з діями аукціонної комісії й має намір оскаржити недопущення її до аукціону в судових інстанціях.

ЄС називає неконструктивною позицію Росії щодо Транскаспійського газопроводу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий дипломат ЄС напередодні саміту ЄС-Росія, який розпочнеться сьогодні і триватиме до завтра.

“Росія у вигляді аргументів використовує погрози національній безпеці чи порушення Азербайджаном та Туркменістаном міжнародних конвенцій. Ми вважаємо, що тон та аргументи в цій дискусії – неконструктивні та ворожі”, - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, ЄС вважає, що Азербайджан і Туркменістан мають право самостійно визначатися щодо свого майбутнього.

Фінанси

Всесвітній економічний форум визнав Гонконг найрозвиненішим світовим ринком. Ця територія вперше обійшла у рейтингу США і Велику Британію.

Згідно із звітом ВЕФ, США перейшли на друге місце через побоювання, які пов`язані з фінансовою стабільністю країни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Коефіцієнт фінансової стійкості ВЕФ оцінює фінансові системи 60 країн.

"Сходження Гонконгу на вершину нашого списку стало важливим етапом", - заявив виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Кевін СТЕЙНБЕРГ.

До першої десятки фінансових ринків ВЕФ увійшли: Гонконг, США, Велика Британія, Сінгапур, Австралія, Канада, Нідерланди, Японія, Швейцарія, Норвегія. Україна у цьому списку посіла 54-е місце.

У звіті зазначається, що підвищенням свого статусу Гонконг зобов`язаний не банківській сфері, а таким послугам, як первинне розміщення акцій (IPO) і страхування.

Рейтинг, який уперше було складено в 2008 році, враховує ефективність і обсяг банківської діяльності, а також інші фінансові послуги, сприятливість ведення бізнесу і фінансову стабільність.

Реальна заробітна плата виросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року, повідомляє Урядовий портал.

За інформацією першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ, середній розмір заробітної плати в жовтні 2011 року склав 2729 грн., що на 17,5% більше від жовтня 2010 року. Реальна заробітна плата виросла на 11,4% проти аналогічного місяця минулого року.

"Як ви знаєте, наш уряд 4 рази піднімав мінімальну заробітну плату цього року, і з 1 грудня вона складає 1004 грн. Це - на 9% (чи на 82 грн.) більше, ніж у 2010 році. Також з 1 грудня підвищений розмір I тарифного розряду ЄТС до 704 грн., що на 104 грн. (на 17,3%) більше, ніж в 2010 році", - сказав В. НАДРАГА.

Він також повідомив, що на 1 жовтня 2011 року середній розмір пенсії складає 1 230,46 грн. і збільшився на 107 грн. (9,5%) проти жовтня 2010 року. Крім того, з 1 грудня ц.р. разом з іншими соцстандартами підвищений розмір мінімальної пенсії до 800 грн., що на 66 грн. (чи на 9,0%) більше, ніж отримували пенсіонери минулого року.

При цьому В. НАДРАГА нагадав, що інфляція в січні-листопаді (чи з початку року) складала всього 4,4%. Минулого року за той же період вона склала 8,2%.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-жовтні 2011 року склав 97 млрд. 372,2 млн. грн. проти 44 млрд. 615 млн. грн. за січень-жовтень 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 59,8% підприємств країни, їх фінансовий результат склав 181 млрд. 789,7 млн. грн.

Зі збитком звітний період завершили 40,2% підприємств України, їх фінрезультат склав 84 млрд. 417,5 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили зі збитком 42,2% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 31 млрд. 096,2 млн. грн. Прибуток отримали 57,8% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 91 млрд. 784,1 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-жовтень 2011 року склав 60 млрд. 687,9 млн. грн.

Соціальна політика

У 2012 році розмір мінімальної зарплатита пенсії буде збільшено на понад 10%.

Про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, повідомляє газета «Известия» від 14 грудня 2011 року.

Він додав, що Мінсоцполітіки рекомендуватиме парламенту передбачити в бюджеті-2012 збільшення основних соціальних виплат на 20-25%.

За словами В.НАДРАГИ, підвищення розмірів соціальних виплат торкнеться, зокрема, й чорнобильців. «Для першої групи інвалідів-чорнобильців підвищення становитиме 285%, для другої групи – 255%, а для третьої – 235%», - повідомив він.

Європарламент підтримав єдиний дозвіл на роботу і посвідчення для проживання для іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене 13 грудня на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Веронік МАТЬЄ (група народних партій, Франція) проголосувала більшість депутатів Європарламенту (голосування проводилося підняттям рук).

Згідно зі схваленою Директивою ЄС, країни-члени збережуть своє право вирішувати надавати чи ні посвідку на проживання іноземним робітникам, водночас, вони муситимуть ухвалювати це рішення протягом не більше ніж чотирьох місяців.

При цьому Директива запроваджує однакову процедуру отримання дозволу на роботу і дозволу на проживання в усіх країнах - членах ЄС вихідцями із третіх країн.

Нова Директива стосуватиметься вихідців із третіх країн, які хочуть жити і працювати в країнах - членах ЄС, і не розповсюджуватиметься на сезонних робітників, біженців, людей, що мають довготривалу посвідку на проживання.

При цьому Директива передбачає, що власники єдиного дозволу на роботу і проживання матимуть ті самі права, що й робітники з країн - членів ЄС щодо умов праці, визнання кваліфікації, права приєднуватися до профспілок, права на пенсію та соціальний захист, а також податкові пільги.

Разом з тим, країни-члени матимуть можливість застосовувати певні обмеження щодо реалізації таких прав.

Зокрема, якщо контракт робітника - вихідця з третьої країни не перевищує шести місяців, право на користування соціальним захистом може бути обмежене.

Документ також передбачає можливість для іноземців проходити тренінги і здобувати освіту, якщо вони працюють в ЄС чи зареєстровані, як безробітні.

Рада ЄС уже схвалила цю Директиву. Таким чином, після оприлюднення її в Офіційному журналі ЄС вона набере чинності. Країни-члени матимуть два роки на зміну національного законодавства, відповідно до цієї Директиви.

Державна політика

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції в Києві назвав основні пріоритети, які визначає для себе уряд України наступного року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Серед головних пріоритетів він назвав системні заходи, пов`язані зі створенням в Україні сприятливого бізнес-клімату. «Ми послідовно продовжимо дерегуляцію всіх сфер економіки. Зокрема, наступного року мають запрацювати «єдине дозвільне» і «єдине інвестиційне вікно», - заявив А.КЛЮЄВ.

Іншим пріоритетом він назвав пряму бюджетну підтримку низки проектів, спрямованих на структурну модернізацію промисловості та АПК.

Ще одним пріоритетом перший віце-прем`єр визначив енергоефективність - на реалізацію проектів з енергозбереження в 2012 році передбачається залучити близько 19,5 млрд. грн. небюджетних коштів. Підвищення енергоефективності має стати найважливішою умовою надання будь-якої форми державної підтримки підприємствам, сказав він.

«Ми повинні забезпечити реалізацію проектів з видобутку в Україні енергоносіїв, зокрема нафти, вугілля, шельфового і сланцевого газу, газу-метану з вугільних пластів і щільних порід», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, ще один пріоритет - один із найголовніших - подальше проведення зваженої і відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку купівельної спроможності громадян і забезпечення зайнятості населення. «У наших силах не допустити зростання безробіття», - заявив перший заступник керівника уряду.

За його словами, проведення жорсткого антиінфляційного курсу й надалі буде в переліку основних урядових пріоритетів.

А.КЛЮЄВ також заявив, що головним критерієм зовнішньоекономічної діяльності має стати максимальна відміна будь-яких бар`єрів для українських товарів на зовнішніх ринках.

Він також сказав, що з урахуванням початих перетворень виникає необхідність в новій державній регіональній політиці.

«Ми наполегливо продовжуватимемо політику реформ, на які суспільство чекало вже не один рік», - наголосив А.КЛЮЄВ.

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