Курс НБУ на 15.12.11
09:13, 15 грудня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 15.12.11100 USD - 798.9900 (14 грудня - 798.9900)100 EUR - 1038.1277 (14 грудня - 1053.1487)10 RUR - 2.5153 (14 грудня - 2.5228)Облікові курси банківських металів на 15.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-130634.87 (14 грудня-133031.84)961 XAG 10 Срібло-2390.58 (14 грудня-2504.03)962XPT10Платина-117930.92(14 грудня-119289.21)964XPD10Паладій-51295.16 (14 грудня-52253.95)
Офіційний курс НБУ на 15.12.11
100 USD - 798.9900 (14 грудня - 798.9900)
100 EUR - 1038.1277 (14 грудня - 1053.1487)
10 RUR - 2.5153 (14 грудня - 2.5228)
Облікові курси банківських металів на 15.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-130634.87 (14 грудня-133031.84)
961 XAG 10 Срібло-2390.58 (14 грудня-2504.03)
962XPT10Платина-117930.92(14 грудня-119289.21)
964XPD10Паладій-51295.16 (14 грудня-52253.95)
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