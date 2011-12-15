Курс НБУ на 15.12.11

Офіційний курс НБУ на 15.12.11100 USD - 798.9900 (14 грудня - 798.9900)100 EUR - 1038.1277 (14 грудня - 1053.1487)10 RUR - 2.5153 (14 грудня - 2.5228)Облікові курси банківських металів на 15.12.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-130634.87 (14 грудня-133031.84)961 XAG 10 Срібло-2390.58 (14 грудня-2504.03)962XPT10Платина-117930.92(14 грудня-119289.21)964XPD10Паладій-51295.16 (14 грудня-52253.95)

Офіційний курс НБУ на 15.12.11 100 USD - 798.9900 (14 грудня - 798.9900) 100 EUR - 1038.1277 (14 грудня - 1053.1487) 10 RUR - 2.5153 (14 грудня - 2.5228) Облікові курси банківських металів на 15.12.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-130634.87 (14 грудня-133031.84) 961 XAG 10 Срібло-2390.58 (14 грудня-2504.03) 962XPT10Платина-117930.92(14 грудня-119289.21) 964XPD10Паладій-51295.16 (14 грудня-52253.95)

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