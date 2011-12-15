Анонс на 15 грудня

* Відбудеться пленарне засідання VIII сесії Київради VI скликання.

* У Міністерстві інфраструктури Україні відбудеться конференція «Україна транспортна: перспективи стабільного розвитку», організована за участю представництва ЄК в Україні. Питання: реформування залізничної та морської галузі, система управління автомобільними дорогами і посилення відповідальності місцевих органів влади за стан інфраструктурних об`єктів місцевого значення, укрупнення операторів і створення конкуренції на ринку автомобільних пасажирських перевезень та ін. Прес-конференція радника-посланника, керівника Програм зовнішньої допомоги Представництва ЄС в Україну Ендрю Разбаша і представників Мінінфраструктури України.

* Відбудеться конференція «Які проекти нерухомості будуть фінансуватися в 2012 році». Учасники: Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України, Ігор Лисов, заст.голови комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і ЖКГ; Георгій Цагареішвілі, ген.директор компанії «IN-СAP Development»; Олег Салмін, ген.директор і член ради директорів компанії «XXI Століття»; Анатолій Денисенко, президент ІБК "Авантаж"; Наталія Доценко-Білоус, адвокат, Василь Кісіль і Партнери; Наталія Стельмах, глава Інвестиційного департаменту компанії DTZ; Олександр Носаченко, керуючий директор Colliers International; Сергій Волков, радник голови правління Ощадбанку України та ін.

* Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв і перший заступник Прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимир Семашко візьмуть участь у презентації трамвая "Белкомунмаш", виробництво якого планується налагодити в Україні на базі тристороннього українсько-білорусько-російського підприємства.

* 20-е засідання Міжурядової білорусько-української змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва під головуванням Андрія Клюєва і Володимира Семашка. Церемонія підписання двосторонніх білорусько-українських документів. По завершенню - короткий брифінг.

* XIII Всеукраїнський з`їзд Українського союзу промисловців і підприємців. Очікується участь першого заст.голови АПУ І. Акімової, першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Клюєва, голови Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики В. Хомутинніка, представників НБУ, керівників наукових установ.

* Відбудеться міжнародна конференція на тему: «Перспективи євразійської інтеграції України». Організатор форуму - депутатська група ВРУ з міжпарламентських зв`язків з Російською Федерацією. Учасники: відповідальний секретар Митного Союзу С. Глазьєв, перший заст.голови Ради Федерації ФС РФ А. Торшин, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ В. Геєць, народний депутат України В. Коновалюк, народні депутати України, експерти, політологи. Обговорюватимуться геополітичні пріоритети України, російсько-українські відносини, а також економічні та політико-гуманітарні перспективи у виборі України євразійського вектора.

* Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Агроінвест», Національний прес-клуб «Українська перспектива», Житомирський, Чернігівський та Черкаський прес-клуби поведуть медіа захід, у програмі якого: презентація Проекту USAID «Агроінвест», творчий конкурс з обізнаності журналістів про земельну реформу, тренінг «Тематична сегментація як засіб організації високоефективної роботи журналістів» та круглий стіл на тему: «Як буде формуватися земельний ринок в Україні після скасування ВРУ мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення?». Запрошені: М. Мартін, директор офісу економічного зростання Місії USAID в Україні; Н. Калюжний, заступник голови Державного земельного агентства України; С. Терещук, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин; І. Томич, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Безкоштовна передача квартир і роль ДІУ в забезпеченні житлом громадян. Нерухомість та іпотека - що чекає український ринок? ». В роботі візьме участь голова правління Державної іпотечної установи Віктор Миргородський. Питання: Як проходить процес безкоштовної передачі квартир територіальним громадам, скільки громадян, нарешті, отримають право розпоряджатися свої житлом. Виконання зобов`язань ДІУ перед інвесторами. Що відбувалося на ринку іпотеки та пов`язаної з ним будівельної галузі. Які заходи здійснює ДІУ для підтримки будівництва. Як повернути довіру населення до інвестування в будівництво. Що планує ДІУ для стимулювання іпотечного ринку (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (050) 255-44-71, (067) 658-92-20, e-mail: pr@ipoteka.gov.ua.

* Круглий стіл на тему: «Яке податкове законодавство допоможе розвитку благодійності в Україні?». Організатор - Український незалежний центр політичних досліджень в рамках ІІ Національного Конгресу «Благодійна України». Ведучі: Максим Лациба (Український незалежний центр політичних досліджень) та Олександр Вінников (Мережа розвитку європейського права).

* Офіційний візит в Україну Президента Республіки Таджикистан Е. Рахмона. Зустріч Президента України і Президента Республіки Таджикистан з представниками ЗМІ. Участь Президента України та Президента Республіки Таджикистан в українсько-таджицькому бізнес-форумі.

* Круглий стіл на тему: «Демпінг на депозитному ринку: які додаткові ризики для системи і вкладників означає хвиля підвищення процентних ставок?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Анжела Пригожина, старший фінансовий спеціаліст представництва Світового банку в Україні; Сергій Подрєзов, голова правління АТ «Ощадбанк»; Борис Тимонькін, голова правління АТ «Укрсоцбанк»; Володимир Хливнюк, голова правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Олександр Ведяхін, перший заступник голови правління АТ «Дочірній банк «Сбербанка России»; Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-Банк (Україна)» та ін.

* На ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» відбудеться церемонія завершення інвестиційного проекту вартістю 11 млн. євро. Цей проект став остаточним етапом створення ІІ-ї черги заводу гофротари і полягає в установці двох нових сучасних ліній з виробництва упаковки з гофрокартону в комплексі з пакувальної та транспортної лініямі. Нові лінії забезпечать приріст виробництва упаковки з гофрокартону в 8 млн.кв.м на місяць і підвищать потужність заводу з переробки гофрованого картону до 230 млн.кв.м. Введення в дію нових ліній дозволить виробляти гофротару будь-якого конструктиву з високоякісної флексодруком без обмежень в тиражі, збільшить потужності переробки гофрокартону в транспортну тару до 230 млн. кв. м на рік та забезпечить роботою 415 осіб.

* Відбудеться презентація нового терміналу міжнародного аеропорту «Київ», відкриття якого відбудеться напередодні Чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». Буде представлений оновлений бренд аеропорту «Київ», відбудеться екскурсія по території нового терміналу, ознайомлення з можливостями комплексу аеропорту; політ над злітною смугою.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Старт загальнонаціональної програми підготовки фахівців із програмування в Центрі підготовки сертифікованих програмістів». Учасники: Сергій Ищеряков, доцент вищого навчального закладу "Галицька Академія", м. Івано-Франківськ; Ігор Лисицький, віце-президент асоціації "Інформаційні технології України", м. Київ; Микола Сидоров, проф., зав.кафедри інженерії програмного, Ігор Дранчук, студент 2-го курсу "Галицької Академії", програміст компанії bvblogoc, м. Івано-Франківськ; Ігор Романчик, випускник Івано-Франківського національного університету нафти і газу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 099-422-7374, uaitmentor@gmail.com.

* Відбудеться засідання Центру соціально-консервативної політики (Україна) на тему: «Україна в глобальному світі: вибір напередодні самітів Україна-ЄС і ЄврАзЕС». Учасники: відповідальний секретар Комісії Митного союзу Сергій Глазьєв, депутат ВРУ Валерій Коновалюк; директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, президент Центру системного аналізу та прогнозування Ростислав Іщенко; президент ЦСКП (Україна) Юрій Ліпчевський; керівник соціологічної компанії R&B Євген Копатько, директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов, директор Інституту народногосподарського прогнозування РАН Віктор Івантер; директор з аналітичної роботи ЄБР Володимир Ясинський та ін.

* Відбудеться церемонія нагородження переможців проекту Green Awards Ukraine 2011. Green Awards перший в Україні незалежний конкурс ділових і соціальних «зелених» проектів, у ході якого оцінюються проекти в сфері екологічно чистих технологій, товарів, послуг, відновлюваної енергетики та енергоефективності, а також проекти в галузі охорони навколишнього середовища. До публічного захисту у другому етапі конкурсу відібрано 44 з понад 100 заявлених «зелених» проектів. На церемонії буде присутній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Серед номінантів: ТОВ «ТІС Еко», Activ Solar, ТОВ ВНП, Рівненський ЦМІ, ДТЕК, ВАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ, МТС, «Уманський тепличний комбінат», Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», ТОВ «Биохим Груп», «BIO AUTO» , Азовська нафтова компанія, ПрАТ «Крафт Фудз Україна», ПАТ «Баштанський сирзавод», ПрАТ «ГрінКо», ТОВ «Еволюшен Медіа», та ін. Програма включає виступ фіналістів талант-шоу Україна - гуртів «В.О.Д.А .»,« Анна-Марія», Павла Табакова, Ірини Сказіної. Гості вечора: Олександр, Павло Гудімов, Олексій Матіас, Джамала.

* Прес-конференція: "Лояльність персоналу в Україні: актуальні тенденції. Розвиток ринку праці України в 2012", в ході якої експерти рекрутингової компанії "Форсаж" представлять результати другого дослідження лояльності співробітників компаній, які працюють в Україні, а також поділяться прогнозами про розвиток ринку праці в 2012 році. Учасники: Олена Грищук, директор рекрутингової компанії "Форсаж"; Оксана Кондратенко, директор компанії "HR Practice", бізнес-консультант; Людмила Залевська, спеціаліст з корпоративних зв`язків та pr рекрутингової компанії "Форсаж".

* Прес-конференція на тему: «Якими будуть тарифи на холодну воду після новацій у сфері комунальних послуг?». Учасники: директор Інститут міста Олександр Сергієнко і керівник житлово-комунальних програм громадської мережі «Опора» Тетяна Бойко.

* Прес-конференція начальника ГУ контролю за благоустроєм КМДА Сергія Садового на тему: «Як зробити Київ містом зразкового європейського благоустрою».

* Прес-конференція на тему: «Заборона реклами ліків в Україні: інформаційний бар`єр для пацієнтів чи турбота про здоров`я нації?». Учасники: Андрій Павловський, народний депутат України, один з авторів Законопроекту про заборону реклами лікарських засобів; Владислав Онищенко, голова Правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів і виробів медичного призначення; Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

* За участю заступника Голови ВРУ Миколи Томенка відбудеться круглий стіл на тему: «Проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху та шляхи їх вирішення у приймаючих містах чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Захід проводиться комітетами Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму; будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань транспорту і зв`язку.

* Відбудеться засідання, присвячене 60-й річниці створення першого в континентальній Європі та Радянському Союзі комп`ютера «МЕСМ» і 50-й річниці створення і початку серійного випуску першої в СРСР керуючої машини широкого призначення «Днепр». Організатор - Інститут кібернетики імені В. Глушкова НАНУ. Засідання відкриє директор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАНУ І. Сергієнко.

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