Сьогодні у Києві відбудеться зустріч президентів України та Таджикистану

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ під час його офіційного візиту в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як зазначив з цього приводу радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК, «очікується, що візит Президента Таджикистану надасть суттєвого імпульсу подальшому українсько-таджицькому діалогу на всіх рівнях, створить політичне підґрунтя для поглиблення двостороннього співробітництва у сферах, які становлять взаємний інтерес».

Як поінформував А.ГОНЧАРУК, Президенти України і Таджикистану планують підписати Спільну заяву, яка закріпить основні домовленості щодо інтенсифікації співпраці на конкретних перспективних напрямах двосторонньої взаємодії. Йдеться, насамперед, про торговельно-економічну та енергетичну галузі, а також науково-технічну та культурно-гуманітарну сфери.

У рамках візиту сторони також мають намір укласти низку міжурядових та міжвідомчих угод, спрямованих на поглиблення взаємовигідного співробітництва. Документи, зокрема, стосуватимуться захисту інформації, урядового зв’язку, а також співпраці між Конституційними Судами та Національними олімпійськими комітетами двох країн.

Відповідно до програми візиту, Президент Таджикистану планує також відвідати Дніпропетровськ.