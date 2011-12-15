ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" в публікації "Як поводитимуться основні валюти світу у 2012 році - прогноз Morgan Stanley" пише: аналітики одного з найбільших банків світу Morgan Stanley вважають, що щодо найбільш близького українцям долара очікується ріст курсу, а ось євро - падіння…

http://delo.ua/finance/kak-budut-vesti-sebja-osnovnye-valjuty-mira-v-2012-godu-prognoz-169878/

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Також "Дєло" в публікації "Клюєв не виключив кадрових перестановок в Кабміні до кінця року" пише: "Кожен з міністрів чітко повинен відчувати дихання в потилицю", - сказав Клюєв, уточнивши, що чутки про звільнення тільки підстібають міністрів до продуктивнішого виконання своїх обов'язків…

http://delo.ua/ukraine/kljuev-ne-iskljuchil-kadrovyh-perestanovok-v-kabmine-k-koncu-goda-169840/

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"Дєло" в публікації "Відновлення української металургії почнеться в лютому-березні 2012 року - думка" пише: падіння виробництва сталі в Україні продовжиться до лютого-березня 2012 року, потім почнеться відновлення галузі - підвищаться попит і ціни на метал, а разом з цим виросте і виробництво сталі, вважають експерти …

http://delo.ua/business/vosstanovlenie-ukrainskoj-metallurgii-nachnetsja-v-fevrale-marte-2-169876/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Їжа за бортом", у якому пише: на внутрішніх рейсах найбільших українських авіакомпаній більше не годуватимуть. У "Аеросвіті", МАУ і "Дніпоравіа" відмінили бортхарчування в економ-класі, пояснюючи це прагненням скоротити витрати. Відмова від безкоштовних послуг стає світовою тенденцією - за прогнозами, глобальна індустрія авіаперевезень наступного року може зазнати збитків понад $8 млрд у разі початку рецесії…

http://www.kommersant.ua/doc/1838538

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Промисловість почала зворотний відлік" у якому пише: зниження темпів росту української промисловості виявилося меншим за очікуване - на тлі погіршення роботи металургії і машинобудування інші галузі показали в листопаді добрий результат. В уряді розраховують, що це дозволить збільшити промислове виробництво за підсумками року на 7,5%, а ВВП - на 5%. Проте, це не зупинить гальмування економіки у 2012 році, попереджають експерти…

http://www.kommersant.ua/doc/1838498

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Фінрегуляторів спустять з ланцюга" пише: Нацкомісії з регулювання ринків фінансових послуг і Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку дозволять не погоджувати з Держкомпідприємництва свої нормативні акти, пов'язані з реєстраційними процедурами, стандартами розкриття інформації і застосуванням заходів впливу до учасників фінансових ринків. Експерти з побоюванням ставляться до розширення повноважень комісій…

http://finance.eizvestia.com/full/finregulyatorov-spustyat-s-cepi

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Зіпсовані продукти поповнять держбюджет", у якому пишуть: штрафи для виробників неякісних продуктів харчування стануть додатковим джерелом поповнення державної казни. Микола Азаров доручив першому віце-прем'єрові Андрію Клюєву розробити законопроект про посилення контролю за якістю продукції на внутрішньому ринку…

http://state.eizvestia.com/full/porchenye-produkty-popolnyat-gosbyudzhet

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Надії озвучили", у якому пишуть: у Міненерговугілля назвали вартість російського газу, яку прагне отримати за підсумками переговорів з Москвою українська сторона, - $224 за 1 куб. м. Але і ця ціна не допоможе "Нафтогазу" переступити "точку збитковості". Проте, як вважають в Кабміні, зниження вартості газу допоможе скоротити витрати вітчизняної промисловості …

http://state.eizvestia.com/full/nadezhdy-ozvuchili

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Газета "Сьогодні" в публікації "Коло БТІ - кілометрові черги, кияни займають місце з 5 ранку" пише: люди поспішають оформити угоди, а бетеішники скаржаться: працювати нікому …

http://www.segodnya.ua/news/14320614.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Банкіри не розуміють, як працювати з інвестмонетами від НБУ" пише: в Україні почалася активна реклама анонсованих ще в листопаді нових продуктів від Нацбанку - інвестиційних монет та інвестиційних сертифікатів (вони ж золоті сертифікати)…

http://www.segodnya.ua/news/14320596.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації «UC Rusal просить про пом'якшення умов кредитів» пише: UC Rusal просить банки дозволити не платити відсотки по кредитах наступного року. Якщо ціни на алюміній продовжать падати, у компанії на це може не виявитися коштів…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1453425/besprocentnyj_alyuminij

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Також "Відомості" в публікації "Путін вдесяте поговорить з населенням" пишуть: сьогодні голова уряду і кандидат в президенти РФ Володимир Путін десятий раз поговорить з населенням у прямому ефірі. Чиновники місяць працювали над відповідями…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1453426/putin_otvetit_po_kirpichu

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Видання "Ізвєстія" в публікації "РЗ може виставити на продаж вокзали" пише: для розвитку інфраструктури монополія готова вивести їх з обігу …

http://izvestia.ru/news/509727

(УНІАН)