Україна та Білорусь активізують контакти на рівні МЗС

Мінськ. Україна і Білорусь домовилися активізувати контакти на рівні зовнішньополітичних відомств.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС Білорусі, відповідної домовленості досягли 14 грудня в Києві на зустрічі першого заступника міністра закордонних справ Білорусі Ігоря ПЕТРИШЕНКА з першим заступником міністра закордонних справ України Русланом ДЕМЧЕНКОМ.

Зустріч відбулася у рамках участі І.ПЕТРИШЕНКА в засіданні білорусько-української міжурядової комісії в Києві. Під час розмови сторони обговорили стан двосторонніх стосунків, перспективи торговельно-економічної співпраці, питання взаємодії двох країн на міжнародній арені у тому числі у рамках ОБСЄ і в лінії ООН, а також можливості співпраці у форматі інтеграційних об'єднань.

"За підсумками зустрічі досягнули домовленості про активізацію контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, означили напрями взаємодії на середньострокову перспективу, погодили для підписання під час засідання міжурядової комісії План співпраці між міністерствами закордонних справ Республіки Білорусь і України на 2012-2013 роки", - повідомили в МЗС Білорусі.

Довідка УНІАН. 15 грудня в Києві відбудеться 20-е засідання білорусько-української міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Засідання пройде під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА і першого заступника прем'єр-міністра Білорусі Володимира СЕМАШКА.

Сторони планують розглянути питання двосторонньої співпраці у сфері агропромислової кооперації, сільського господарства, транспорту, енергетики, охорони здоров'я та ін.

Окрім цього, віце-прем'єри двох країн візьмуть участь в презентації трамвая "Белкомунмаш", виробництво якого планується налагодити в Україні на базі українсько-білорусько-російского підприємства.

Попереднє засідання міжурядової білорусько-української міжурядової комісії проходило у вересні 2010 року в Мінську.