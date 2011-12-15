У ЄС сподіваються, що 19 грудня буде оголошено про завершення переговорів щодо угоди

У Євросоюзі не упевнені, чи буде під час саміту Україна - ЄС 19 грудня оголошено про завершення переговорів про укладення Договору про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Секції політики Представництва ЄС в Україні Ганнес ШРАЙБЕР під час експертної толоки "Аргументи європеїзації. Довідка для українця".

"Сподіваюся, що можливо. Під час саміту президенти зможуть оголосити про узгодження тексту. Це може статися, а може не статися, ще не знаю", - сказав Г. ШРАЙБЕР.

Він зазначив, що текст Угоди про асоціацію між Україною і ЄС ще не погоджений.

За словами політика, ця угода стосується не лише економічних питань, але і таких цінностей як демократія, права людини і верховенство права.

Він зазначив, що навіть для країн, які починають переговори про членство в ЄС, бувають ситуації, коли такі переговори переривалися через негативні події саме в галузі демократії.

"Угода про створення ЄС передбачає можливість, що права членства країни можуть бути зупинені у разі серйозних негативних подій саме в галузі демократії, верховенства права або прав людини", - сказав Г. ШРАЙБЕР.

Він сказав, що підписання і ратифікація цієї угоди великою мірою залежатимуть від того, що відбуватиметься в цих сферах.

"Сподіваюся, що ми зможемо завершити переговори, і що політичні умови незабаром дозволять угоді набути чинності, - додав він.

За словами Г.ШРАЙБЕРА, Угода про асоціацію між Україною і ЄС містить 1800 сторінок, у той час як попередні угоди, які ЄС укладав з іншими країнами, містять 40-50 сторінок.

"Ця унікальна угода, яка надає унікальні перспективи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 грудня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН сказав, що в Міністерстві закордонних справ України не виключають, що в ході саміту Україна -ЄС 19 грудня Угода про асоціацію не буде парафована.

Він сказав, що в української сторони є політична воля до того, щоб парафувати цю угоду, проте цей процес двосторонній, і тому готовність до парафування документу має бути з двох сторін. За його словами, для України важливо, щоб саме на саміті на вищому політичному рівні було заявлено, що переговори завершені, і треба провести технічні процедури, щоб через парафування текст був готовий до підписання і подальшої ратифікації.

О. ВОЛОШИН зазначив, що саме по собі парафування не вводить документ в дію, а лише констатує, що переговори завершені і текст сторонами погоджений. "А далі все одно потрібна політична воля і готовність спочатку підписати угоду, а потім ратифікувати", - додав О.ВОЛОШИН.

Як повідомлялося, на 19 грудня 2011 року запланований саміт Україна - Європейський Союз, де може бути парафована Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.