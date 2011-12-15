В українських судах можна використовувати російську та інші мови - рішення КС

Конституційний Суд України дозволив використовувати в судах разом з державною регіональні мови і мови національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні КС, яке було прийняте 13 грудня і оприлюднене сьогодні за поданням 54 народних депутатів.

"Підстав для визнання неконституційними положень частини 4, 5 статей 12 закону "Про судоустрій і статус суддів" про використання в судах разом з державною регіональних мов або мов національних меншин відповідно до закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меньшинств" в порядку, встановленому процесуальним законом, немає", - сказано в рішенні КС.

Народні депутати вважають, що оскаржувані ними положення суперечать ч.2 ст.8 і ч.1 ст 10 Конституцій України, а також закону про ратифікацію Європейської хартії про регіональні мови або мови меншин.

Зокрема, як вказано у поданні, цими актами передбачено, що регіональні мови чи мови меншин у судах можуть застосовуватися у судовому процесі тілько на території окремих судових округів та виключно в частині надання дозволу на подачу документів та доказів региональними мовати чи мовами меншин.

Водночас, з контексту ст.12 закона "Про судоустрій і статус судів" видно, що застосування у судовому процесі усіх мов, визначених в законі Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов та мов меншин, поширюється на території усієї України без жодних обмежень, підкреслюють депутати.