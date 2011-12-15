У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президентів України та Таджикистану

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, прозвучали державні гімни України і Таджикистану, глави держав обійшли стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.

Після цього почалася зустріч В. ЯНУКОВИЧА і Е.РАХМОНА у форматі "віч-на-віч". Далі під головуванням президентів відбудуться українсько-таджицькі переговори в розширеному складі. За підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.