Кінаха переобрано президентом УСПП

Анатолія КІНАХА переобрано президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) терміном на 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на XIII з`їзді УСПП.

Рішення ухвалене одноголосно.

Довідка УНІАН. УСПП засновано в лютому 1992 року. Попередником УСПП була Асоціація промисловості, будівництва, транспорту і зв`язку «Україна». У цілому до УСПП увійшли більш як 100 організацій і окремих підприємств.

Тоді ж було затверджено заяву про підтримку радикальних реформ, спрямованих на формування ринкових відносин, рівноправний розвиток усіх форм власності і підприємництва.