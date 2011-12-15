Кінаха переобрано президентом УСПП
15:18, 15 грудня 2011Різне
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Анатолія КІНАХА переобрано президентом Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) терміном на 5 років.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на XIII з`їзді УСПП.
Рішення ухвалене одноголосно.
Довідка УНІАН. УСПП засновано в лютому 1992 року. Попередником УСПП була Асоціація промисловості, будівництва, транспорту і зв`язку «Україна». У цілому до УСПП увійшли більш як 100 організацій і окремих підприємств.
Тоді ж було затверджено заяву про підтримку радикальних реформ, спрямованих на формування ринкових відносин, рівноправний розвиток усіх форм власності і підприємництва.
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